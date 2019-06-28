Daily arrest report for those arrested June 27, 2019

Jun 28, 2019 | 8:15 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/27/2019ALDER, JULIA ROSEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/27/2019AYRES, JORDAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2019AYRES, JORDAN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2019AYRES, JORDAN MICHAELCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2019BAILEY, LESLIE MICHELLEESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
6/27/2019BATZ, JOHN BENJAMINVIOLATION OF 20-102 KNEW/REASONABLY KNEW ACCIDENT MIGHT RESULT IN DEATH & DEATH OCCURREDHELD AT CCDC
6/27/2019BATZ, JOHN BENJAMINFAILURE TO IMMEDIATELY STOP VEHICLE AT SCENE OF ACCIDENT INVOLVING DEATHHELD AT CCDC
6/27/2019BATZ, JOHN BENJAMINDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
6/27/2019BATZ, JOHN BENJAMINDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
6/27/2019BATZ, JOHN BENJAMINHOMICIDE-MV/VESSEL-IMPAIR ALCHELD AT CCDC
6/27/2019BATZ, JOHN BENJAMINNEGLIGENT HOMICIDE AUTO/BOAT UNDER INFLUENCEHELD AT CCDC
6/27/2019BATZ, JOHN BENJAMINNEGLIGENT MANSLAUGHTER-AUTO/BOAT/OTHER VEHICLEHELD AT CCDC
6/27/2019DANIELS, ANTOINE RASHEED JONESFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
6/27/2019DEVONE, SHAMEK JAMALDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
6/27/2019DEVONE, SHAMEK JAMALASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/27/2019DEVONE, SHAMEK JAMALASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/27/2019DEVONE, SHAMEK JAMALSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
6/27/2019DEVONE, SHAMEK JAMALSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
6/27/2019FERRARA, STEVEN MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/27/2019FERRARA, STEVEN MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/27/2019HEPDING, BRANDON CARYFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/27/2019HEPDING, BRANDON CARYFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2019JENNINGS, JOHN RICHARD JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/27/2019SEWELL, DARNELL WILLIAMFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/27/2019WINDELL, JACOB ALLENCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2019WINDELL, JACOB ALLENCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2019WINDELL, JACOB ALLENCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
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