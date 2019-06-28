Daily arrest report for those arrested June 27, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/27/2019
|ALDER, JULIA ROSE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|AYRES, JORDAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2019
|AYRES, JORDAN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2019
|AYRES, JORDAN MICHAEL
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2019
|BAILEY, LESLIE MICHELLE
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|6/27/2019
|BATZ, JOHN BENJAMIN
|VIOLATION OF 20-102 KNEW/REASONABLY KNEW ACCIDENT MIGHT RESULT IN DEATH & DEATH OCCURRED
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|BATZ, JOHN BENJAMIN
|FAILURE TO IMMEDIATELY STOP VEHICLE AT SCENE OF ACCIDENT INVOLVING DEATH
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|BATZ, JOHN BENJAMIN
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|BATZ, JOHN BENJAMIN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|BATZ, JOHN BENJAMIN
|HOMICIDE-MV/VESSEL-IMPAIR ALC
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|BATZ, JOHN BENJAMIN
|NEGLIGENT HOMICIDE AUTO/BOAT UNDER INFLUENCE
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|BATZ, JOHN BENJAMIN
|NEGLIGENT MANSLAUGHTER-AUTO/BOAT/OTHER VEHICLE
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|DANIELS, ANTOINE RASHEED JONES
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|DEVONE, SHAMEK JAMAL
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|DEVONE, SHAMEK JAMAL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|DEVONE, SHAMEK JAMAL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|DEVONE, SHAMEK JAMAL
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|DEVONE, SHAMEK JAMAL
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|FERRARA, STEVEN MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|FERRARA, STEVEN MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|HEPDING, BRANDON CARY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/27/2019
|HEPDING, BRANDON CARY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2019
|JENNINGS, JOHN RICHARD JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|SEWELL, DARNELL WILLIAM
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/27/2019
|WINDELL, JACOB ALLEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2019
|WINDELL, JACOB ALLEN
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2019
|WINDELL, JACOB ALLEN
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND