Daily arrest report for those arrested June 26, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/26/2019
|MILLARD, DMITRI J
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/26/2019
|BURROWS, DANIEL ROBERT
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|6/26/2019
|BUTLER, ERIKA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/26/2019
|BUTLER, ERIKA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/26/2019
|PERALTA, MARCOS AUGUSTO DECENA
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/26/2019
|JOHNSON, JOSHUA MATTHEW
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|6/26/2019
|JOHNSON, JOSHUA MATTHEW
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/26/2019
|JOHNSON, JOSHUA MATTHEW
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|6/26/2019
|JOHNSON, JOSHUA MATTHEW
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|6/26/2019
|JOHNSON, JOSHUA MATTHEW
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|6/26/2019
|JOHNSON, JOSHUA MATTHEW
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/26/2019
|DANIELS, ANTOINE RASHEED JONES
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|6/26/2019
|HENNESSIE, MARY COLEEN
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/26/2019
|HENNESSIE, MARY COLEEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/26/2019
|VESELITZA, MATTHEW KARL
|CONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPT
|RELEASED ON BOND
|6/26/2019
|WILLIAMS, MARCUS JERMAINE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/26/2019
|LARMORE, JON BENEDICT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/26/2019
|JAMISON, TIMOTHY LEE III
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/26/2019
|JAMISON, TIMOTHY LEE III
|ELEC MAIL-HARASS-MINOR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/26/2019
|JAMISON, TIMOTHY LEE III
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/26/2019
|JAMISON, TIMOTHY LEE III
|STALKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/26/2019
|JAMISON, TIMOTHY LEE III
|SEX OFF 4TH DEG-SEX ACT 14/15YO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/26/2019
|JAMISON, TIMOTHY LEE III
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/26/2019
|GRIBBLE, NICK LEE
|ATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOT
|6/26/2019
|GRIBBLE, NICK LEE
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP