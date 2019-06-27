Daily arrest report for those arrested June 26, 2019

Jun 27, 2019 | 2:05 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/26/2019MILLARD, DMITRI JASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/26/2019BURROWS, DANIEL ROBERTDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
6/26/2019BUTLER, ERIKAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
6/26/2019BUTLER, ERIKAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
6/26/2019PERALTA, MARCOS AUGUSTO DECENAVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/26/2019JOHNSON, JOSHUA MATTHEWTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
6/26/2019JOHNSON, JOSHUA MATTHEWASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/26/2019JOHNSON, JOSHUA MATTHEWROBBERYHELD AT CCDC
6/26/2019JOHNSON, JOSHUA MATTHEWFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
6/26/2019JOHNSON, JOSHUA MATTHEWARMED ROBBERYHELD AT CCDC
6/26/2019JOHNSON, JOSHUA MATTHEWASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
6/26/2019DANIELS, ANTOINE RASHEED JONESCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+HELD ON MULTIPLE ARRESTS
6/26/2019HENNESSIE, MARY COLEENCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/26/2019HENNESSIE, MARY COLEENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/26/2019VESELITZA, MATTHEW KARLCONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPTRELEASED ON BOND
6/26/2019WILLIAMS, MARCUS JERMAINEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/26/2019LARMORE, JON BENEDICTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/26/2019JAMISON, TIMOTHY LEE IIITELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSRELEASED-UNSECURED BOND
6/26/2019JAMISON, TIMOTHY LEE IIIELEC MAIL-HARASS-MINORRELEASED-UNSECURED BOND
6/26/2019JAMISON, TIMOTHY LEE IIIHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
6/26/2019JAMISON, TIMOTHY LEE IIISTALKINGRELEASED-UNSECURED BOND
6/26/2019JAMISON, TIMOTHY LEE IIISEX OFF 4TH DEG-SEX ACT 14/15YORELEASED-UNSECURED BOND
6/26/2019JAMISON, TIMOTHY LEE IIIPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED-UNSECURED BOND
6/26/2019GRIBBLE, NICK LEEATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOT 
6/26/2019GRIBBLE, NICK LEEATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
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