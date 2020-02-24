Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 23, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/23/2020
|DORSEY, CARLTON LOUIS
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/23/2020
|JENSEN, CRAIG DONALD
|DISPLAY SUSPENDED LIC
|2/23/2020
|JENSEN, CRAIG DONALD
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|2/23/2020
|JENSEN, CRAIG DONALD
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|2/23/2020
|JENSEN, JOSEPH KOLUBAH
|ARSON SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/23/2020
|JENSEN, JOSEPH KOLUBAH
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|2/23/2020
|JENSEN, JOSEPH KOLUBAH
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|2/23/2020
|JOHNSON, KEITH MALIK
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/23/2020
|KODJO, RASHON MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/23/2020
|KODJO, RASHON MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/23/2020
|KODJO, RASHON MICHAEL
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE