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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 23, 2020

Carroll County Times
Feb 24, 2020 8:31 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/23/2020DORSEY, CARLTON LOUISFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/23/2020JENSEN, CRAIG DONALDDISPLAY SUSPENDED LIC 
2/23/2020JENSEN, CRAIG DONALDDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER 
2/23/2020JENSEN, CRAIG DONALDDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV 
2/23/2020JENSEN, JOSEPH KOLUBAHARSON SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/23/2020JENSEN, JOSEPH KOLUBAHFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
2/23/2020JENSEN, JOSEPH KOLUBAHRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
2/23/2020JOHNSON, KEITH MALIKFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
2/23/2020KODJO, RASHON MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/23/2020KODJO, RASHON MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/23/2020KODJO, RASHON MICHAELDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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