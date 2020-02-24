Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 21, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/21/2020
|FRAZIER, NICKOLE JUNE
|(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELY
|HELD AT CCDC
|2/21/2020
|KUHN, GERALD REIHART
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|2/21/2020
|MCALLISTER, DEXTER ROY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|TAKEN BEFORE JUDGE
|2/21/2020
|MCALLISTER, DEXTER ROY
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|TAKEN BEFORE JUDGE
|2/21/2020
|MEDRANO-LAZANO, ERICK GEVANNI
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/21/2020
|REICHERT, SAMANTHA LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/21/2020
|ROBINSON, DERRICK BRANDON
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|2/21/2020
|SMITH, JOSHUA JACOB EUGENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/21/2020
|SMITH, JOSHUA JACOB EUGENE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/21/2020
|SMITH, JOSHUA JACOB EUGENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/21/2020
|SMITH, JOSHUA JACOB EUGENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/21/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/21/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/21/2020
|WADSWORTH, TYLER GENE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/21/2020
|WETHERBEE, ASHLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC