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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 21, 2020

Carroll County Times
Feb 24, 2020 8:19 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/21/2020FRAZIER, NICKOLE JUNE(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELYHELD AT CCDC
2/21/2020KUHN, GERALD REIHARTDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
2/21/2020MCALLISTER, DEXTER ROYASSAULT-SECOND DEGREETAKEN BEFORE JUDGE
2/21/2020MCALLISTER, DEXTER ROYASSAULT-FIRST DEGREETAKEN BEFORE JUDGE
2/21/2020MEDRANO-LAZANO, ERICK GEVANNIFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
2/21/2020REICHERT, SAMANTHA LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/21/2020ROBINSON, DERRICK BRANDONDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
2/21/2020SMITH, JOSHUA JACOB EUGENECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/21/2020SMITH, JOSHUA JACOB EUGENECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/21/2020SMITH, JOSHUA JACOB EUGENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/21/2020SMITH, JOSHUA JACOB EUGENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/21/2020WADSWORTH, TRAVIS GENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/21/2020WADSWORTH, TRAVIS GENEALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCRELEASED-UNSECURED BOND
2/21/2020WADSWORTH, TYLER GENEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/21/2020WETHERBEE, ASHLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
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