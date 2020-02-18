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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 17, 2020

Carroll County Times
Feb 18, 2020 8:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/17/2020PRICE, JAWHANN JAMALBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
2/17/2020PRICE, JAWHANN JAMALBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
2/17/2020PRICE, JAWHANN JAMALHOME INVASIONHELD AT CCDC
2/17/2020PRICE, JAWHANN JAMALASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/17/2020PRICE, JAWHANN JAMALASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/17/2020WILLIAMS, WINSTON CRAIGVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/17/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIIDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
2/17/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIITHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
2/17/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIICDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/17/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIICDS: ADMIN - NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/17/2020GUNTHROP, JEFFERYCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
2/17/2020GUNTHROP, JEFFERYCDS: ADMIN - NOT MARIJUANA 
2/17/2020GUNTHROP, JEFFERYTHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
2/17/2020HOLTSCHNEIDER, KACEY ANNDISORDERLY CONDUCT 
2/17/2020HOLTSCHNEIDER, KACEY ANNASSAULT-SECOND DEGREE 
2/17/2020HOLTSCHNEIDER, KACEY ANNASSAULT-FIRST DEGREE 
2/17/2020REDMOND, NICHOLAS JOSEPH IIIDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
2/17/2020REDMOND, NICHOLAS JOSEPH IIIDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
2/17/2020REDMOND, NICHOLAS JOSEPH IIIDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
2/17/2020REDMOND, NICHOLAS JOSEPH IIICDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
2/17/2020REDMOND, NICHOLAS JOSEPH IIICDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
2/17/2020HUGHES, CRYSTAL LYNNDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/17/2020HUGHES, CRYSTAL LYNNDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/17/2020HUGHES, CRYSTAL LYNNDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/17/2020TRAVIS, SHERRY ANNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/17/2020SCHELLER JR., CHRISTOPHERFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
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