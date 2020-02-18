Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 17, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/17/2020
|PRICE, JAWHANN JAMAL
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|2/17/2020
|PRICE, JAWHANN JAMAL
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/17/2020
|PRICE, JAWHANN JAMAL
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|2/17/2020
|PRICE, JAWHANN JAMAL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/17/2020
|PRICE, JAWHANN JAMAL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/17/2020
|WILLIAMS, WINSTON CRAIG
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/17/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/17/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/17/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/17/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|CDS: ADMIN - NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/17/2020
|GUNTHROP, JEFFERY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|2/17/2020
|GUNTHROP, JEFFERY
|CDS: ADMIN - NOT MARIJUANA
|2/17/2020
|GUNTHROP, JEFFERY
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|2/17/2020
|HOLTSCHNEIDER, KACEY ANN
|DISORDERLY CONDUCT
|2/17/2020
|HOLTSCHNEIDER, KACEY ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|2/17/2020
|HOLTSCHNEIDER, KACEY ANN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|2/17/2020
|REDMOND, NICHOLAS JOSEPH III
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|2/17/2020
|REDMOND, NICHOLAS JOSEPH III
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|2/17/2020
|REDMOND, NICHOLAS JOSEPH III
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|2/17/2020
|REDMOND, NICHOLAS JOSEPH III
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|2/17/2020
|REDMOND, NICHOLAS JOSEPH III
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|2/17/2020
|HUGHES, CRYSTAL LYNN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/17/2020
|HUGHES, CRYSTAL LYNN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/17/2020
|HUGHES, CRYSTAL LYNN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/17/2020
|TRAVIS, SHERRY ANN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/17/2020
|SCHELLER JR., CHRISTOPHER
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND