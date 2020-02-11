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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 10, 2020

Carroll County Times
Feb 11, 2020 8:38 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/10/2020CAUDILL, ASHLEY ANNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/10/2020EALY, DONALD ALLENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/10/2020EALY, DONALD ALLENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/10/2020LEWIS, JOHNNY MAYNARDASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/10/2020LYNCH, KIARA TREYON DESTINYMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/10/2020LYNCH, KIARA TREYON DESTINYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/10/2020SWEET, SHELLEY ANNFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/10/2020TAYLOR, CHAD CHRISTOPHERFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/10/2020WARE, CHARLES THOMASVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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