Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 10, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/10/2020
|CAUDILL, ASHLEY ANN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/10/2020
|EALY, DONALD ALLEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/10/2020
|EALY, DONALD ALLEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/10/2020
|LEWIS, JOHNNY MAYNARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/10/2020
|LYNCH, KIARA TREYON DESTINY
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/10/2020
|LYNCH, KIARA TREYON DESTINY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/10/2020
|SWEET, SHELLEY ANN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/10/2020
|TAYLOR, CHAD CHRISTOPHER
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/10/2020
|WARE, CHARLES THOMAS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC