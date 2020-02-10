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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/9/2020KOWALSKI, KATHERINE ANNEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/9/2020KOWALSKI, KATHERINE ANNEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/8/2020MCGEEHAN, SEAN PATRICKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2020MCGEEHAN, SEAN PATRICKCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2020MCGEEHAN, SEAN PATRICKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2020HORNER, TRACI JEANELLEFAILURE TO APPEAR 
2/8/2020HORNER, TRACI JEANELLECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
2/8/2020HORNER, TRACI JEANELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
2/8/2020SMITH, TROY ANTHONYDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2020SMITH, TROY ANTHONYDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2020SMITH, TROY ANTHONYTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
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