The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/9/2020
|KOWALSKI, KATHERINE ANNE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/9/2020
|KOWALSKI, KATHERINE ANNE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/8/2020
|MCGEEHAN, SEAN PATRICK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2020
|MCGEEHAN, SEAN PATRICK
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2020
|MCGEEHAN, SEAN PATRICK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2020
|HORNER, TRACI JEANELLE
|FAILURE TO APPEAR
|2/8/2020
|HORNER, TRACI JEANELLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|2/8/2020
|HORNER, TRACI JEANELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|2/8/2020
|SMITH, TROY ANTHONY
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2020
|SMITH, TROY ANTHONY
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2020
|SMITH, TROY ANTHONY
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND