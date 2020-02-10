The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/7/2020
|RHEUBOTTOM, FRANKLIN ALEXANDER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|RHEUBOTTOM, FRANKLIN ALEXANDER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|GRAY, SARAH ELIZABETH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|GRAY, SARAH ELIZABETH
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|GRAY, SARAH ELIZABETH
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|GRAY, SARAH ELIZABETH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|GRAY, SARAH ELIZABETH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|PFISTER, BRANDON LEWIS
|CON-CDS DISTRIBUTE - OTHER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/7/2020
|PFISTER, BRANDON LEWIS
|ATT-CDS DISTRIBUTE - OTHER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/7/2020
|PFISTER, BRANDON LEWIS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/7/2020
|PFISTER, BRANDON LEWIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/7/2020
|MARTIN, LANCE KYREE
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|SWEIGART, TAYLOR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|MOORE, ANTHONY BURNETTE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|SNOW, TANYA NICOLE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/7/2020
|SNOW, TANYA NICOLE
|CDS: ADMIN - NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/7/2020
|GOULD, WILLIAM P
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|VOJJALA, PRASHANTH
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/7/2020
|VOJJALA, PRASHANTH
|DISPLAY EXPIRED REQ. PLATES ISSUED BY ANY STATE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/7/2020
|VOJJALA, PRASHANTH
|ATTEMPTING TO DRIVE VEH OF HWY ON EXPIRED LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/7/2020
|VOJJALA, PRASHANTH
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/7/2020
|VOJJALA, PRASHANTH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/7/2020
|SPRINGER, KRISTA LEIGH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/7/2020
|SPRINGER, KRISTA LEIGH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/7/2020
|ARGUETA, ALEXANDER DE JESUS
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|ARGUETA, ALEXANDER DE JESUS
|SEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|ARGUETA, ALEXANDER DE JESUS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|ARGUETA, ALEXANDER DE JESUS
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/7/2020
|OWINGS, LINDSAY JANE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/7/2020
|LACOTTI, MICHAEL EDWARD
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|2/8/2020
|SMITH, TROY ANTHONY
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2020
|SMITH, TROY ANTHONY
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/8/2020
|SMITH, TROY ANTHONY
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND