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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/7/2020RHEUBOTTOM, FRANKLIN ALEXANDERVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/7/2020RHEUBOTTOM, FRANKLIN ALEXANDERVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/7/2020GRAY, SARAH ELIZABETHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
2/7/2020GRAY, SARAH ELIZABETHTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
2/7/2020GRAY, SARAH ELIZABETHTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
2/7/2020GRAY, SARAH ELIZABETHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
2/7/2020GRAY, SARAH ELIZABETHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
2/7/2020PFISTER, BRANDON LEWISCON-CDS DISTRIBUTE - OTHERRELEASED-UNSECURED BOND
2/7/2020PFISTER, BRANDON LEWISATT-CDS DISTRIBUTE - OTHERRELEASED-UNSECURED BOND
2/7/2020PFISTER, BRANDON LEWISCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
2/7/2020PFISTER, BRANDON LEWISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
2/7/2020MARTIN, LANCE KYREEMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+HELD AT CCDC
2/7/2020SWEIGART, TAYLORFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/7/2020MOORE, ANTHONY BURNETTECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
2/7/2020SNOW, TANYA NICOLETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/7/2020SNOW, TANYA NICOLECDS: ADMIN - NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/7/2020GOULD, WILLIAM PFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
2/7/2020VOJJALA, PRASHANTHNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/7/2020VOJJALA, PRASHANTHDISPLAY EXPIRED REQ. PLATES ISSUED BY ANY STATERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/7/2020VOJJALA, PRASHANTHATTEMPTING TO DRIVE VEH OF HWY ON EXPIRED LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/7/2020VOJJALA, PRASHANTHDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/7/2020VOJJALA, PRASHANTHDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/7/2020SPRINGER, KRISTA LEIGHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/7/2020SPRINGER, KRISTA LEIGHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/7/2020ARGUETA, ALEXANDER DE JESUSSEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
2/7/2020ARGUETA, ALEXANDER DE JESUSSEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
2/7/2020ARGUETA, ALEXANDER DE JESUSASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/7/2020ARGUETA, ALEXANDER DE JESUSSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
2/7/2020OWINGS, LINDSAY JANEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/7/2020LACOTTI, MICHAEL EDWARDDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
2/8/2020SMITH, TROY ANTHONYDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2020SMITH, TROY ANTHONYDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
2/8/2020SMITH, TROY ANTHONYTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
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