Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 14, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/14/2020
|BALDWIN, WILLIAM HENRY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/14/2020
|BALDWIN, WILLIAM HENRY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/14/2020
|BANE, SARAH IVY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/14/2020
|CARMINE, THOMAS LOGAN
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/14/2020
|CARMINE, THOMAS LOGAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/14/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/14/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/14/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|CHILD PORNOGRAPHY FILM IN SEX ACT
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/14/2020
|FARNEY, DARYL DAVID
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|2/14/2020
|FARNEY, DARYL DAVID
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/14/2020
|FARNEY, DARYL DAVID
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|2/14/2020
|HUTTON, TYLER EUGENE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/14/2020
|MARTINEZ-SANDOVAL, MYNOR DANIE
|ACT AS CONTRACTOR W/O LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/14/2020
|MARTINEZ-SANDOVAL, MYNOR DANIE
|FAIL TO PERFORM CONTRACT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/14/2020
|PLYMPTON, KENNETH LEE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/14/2020
|RECINOS, LEYDI XIOMARA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/14/2020
|SANCHEZ-MALVAEZ, FERNANDO
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/14/2020
|THOMAS, ANTONIO
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY