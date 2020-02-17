xml:space="preserve">
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 14, 2020

Carroll County Times
Feb 17, 2020 8:23 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/14/2020BALDWIN, WILLIAM HENRYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/14/2020BALDWIN, WILLIAM HENRYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/14/2020BANE, SARAH IVYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/14/2020CARMINE, THOMAS LOGANINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/14/2020CARMINE, THOMAS LOGANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/14/2020CARTER, JUSTIN PIERREPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/14/2020CARTER, JUSTIN PIERRECHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/14/2020CARTER, JUSTIN PIERRECHILD PORNOGRAPHY FILM IN SEX ACTHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/14/2020FARNEY, DARYL DAVIDFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
2/14/2020FARNEY, DARYL DAVIDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/14/2020FARNEY, DARYL DAVIDRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
2/14/2020HUTTON, TYLER EUGENEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/14/2020MARTINEZ-SANDOVAL, MYNOR DANIEACT AS CONTRACTOR W/O LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
2/14/2020MARTINEZ-SANDOVAL, MYNOR DANIEFAIL TO PERFORM CONTRACTRELEASED-UNSECURED BOND
2/14/2020PLYMPTON, KENNETH LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/14/2020RECINOS, LEYDI XIOMARACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/14/2020SANCHEZ-MALVAEZ, FERNANDOCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/14/2020THOMAS, ANTONIOFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
Advertisement
Advertisement

Most Read on Baltimore Sun

Advertisement