The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/1/2020
|ISENBURG, DANIEL ALLEN
|FAILURE TO APPEAR
|2/1/2020
|ISENBURG, DANIEL ALLEN
|ALT. OR FORGED DOCS AND PLATES: FALSIFICATION
|2/1/2020
|ISENBURG, DANIEL ALLEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|2/1/2020
|ISENBURG, DANIEL ALLEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|2/1/2020
|MOORE, DIONNA MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/2020
|PETERS, ERIC JAMES
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/1/2020
|STAMIDIS, ELIAS LOUIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/2020
|STAMIDIS, ELIAS LOUIS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/2020
|STAMIDIS, ELIAS LOUIS
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/2020
|STAMIDIS, ELIAS LOUIS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE