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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/1/2020ISENBURG, DANIEL ALLENFAILURE TO APPEAR 
2/1/2020ISENBURG, DANIEL ALLENALT. OR FORGED DOCS AND PLATES: FALSIFICATION 
2/1/2020ISENBURG, DANIEL ALLENCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
2/1/2020ISENBURG, DANIEL ALLENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
2/1/2020MOORE, DIONNA MARIEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/1/2020PETERS, ERIC JAMESFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/1/2020STAMIDIS, ELIAS LOUISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/1/2020STAMIDIS, ELIAS LOUISCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/1/2020STAMIDIS, ELIAS LOUISDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/1/2020STAMIDIS, ELIAS LOUISDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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