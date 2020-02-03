The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/31/2020
|SHULTZ, VERONICA NICOLE
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|1/31/2020
|WALKER, HARRY LEE 4TH
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|1/31/2020
|REED, JERRY JENNINGS
|DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|HELD AT CCDC
|1/31/2020
|ARRUDA, JOSHUA CULLEN
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/2020
|ARRUDA, JOSHUA CULLEN
|POSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/2020
|ARRUDA, JOSHUA CULLEN
|AFFRAY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/2020
|ARRUDA, JOSHUA CULLEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/2020
|GARCIA, CAMERON TYLER
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/2020
|GARCIA, CAMERON TYLER
|POSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/2020
|GARCIA, CAMERON TYLER
|AFFRAY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/2020
|GARCIA, CAMERON TYLER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/2020
|GREENWOOD, GLEN ALLEN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|1/31/2020
|PENNINGTON, JACOB COLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/2020
|PENNINGTON, JACOB COLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/2020
|ROBERTSON, JOSHUA LEE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED ON BOND
|1/31/2020
|ROBERTSON, JOSHUA LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|1/31/2020
|ROBERTSON, JOSHUA LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|1/31/2020
|ROBERTSON, AUSTIN HAILEY
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED ON BOND
|1/31/2020
|ROBERTSON, AUSTIN HAILEY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|1/31/2020
|ROBERTSON, AUSTIN HAILEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|1/31/2020
|SCHULTZ, RICHARD PAUL JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/31/2020
|REYES, EDWIN GEOVANNY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/31/2020
|REYES, EDWIN GEOVANNY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/31/2020
|REYES, EDWIN GEOVANNY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/31/2020
|REYES, EDWIN GEOVANNY
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/31/2020
|REYES, EDWIN GEOVANNY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC