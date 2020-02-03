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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/31/2020SHULTZ, VERONICA NICOLE(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
1/31/2020WALKER, HARRY LEE 4TH(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
1/31/2020REED, JERRY JENNINGSDRIVING ON SUSPENDED LICENSEHELD AT CCDC
1/31/2020ARRUDA, JOSHUA CULLENINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/2020ARRUDA, JOSHUA CULLENPOSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/2020ARRUDA, JOSHUA CULLENAFFRAYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/2020ARRUDA, JOSHUA CULLENASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/2020GARCIA, CAMERON TYLERINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/2020GARCIA, CAMERON TYLERPOSSESS/USE FALSE GOV'T ID DOCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/2020GARCIA, CAMERON TYLERAFFRAYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/2020GARCIA, CAMERON TYLERASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/2020GREENWOOD, GLEN ALLENFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
1/31/2020PENNINGTON, JACOB COLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/2020PENNINGTON, JACOB COLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/2020ROBERTSON, JOSHUA LEECDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED ON BOND
1/31/2020ROBERTSON, JOSHUA LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
1/31/2020ROBERTSON, JOSHUA LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
1/31/2020ROBERTSON, AUSTIN HAILEYCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED ON BOND
1/31/2020ROBERTSON, AUSTIN HAILEYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
1/31/2020ROBERTSON, AUSTIN HAILEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
1/31/2020SCHULTZ, RICHARD PAUL JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/31/2020REYES, EDWIN GEOVANNYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/31/2020REYES, EDWIN GEOVANNYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/31/2020REYES, EDWIN GEOVANNYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/31/2020REYES, EDWIN GEOVANNYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/31/2020REYES, EDWIN GEOVANNYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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