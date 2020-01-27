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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/26/2020MAYBERRY, WILLIAM LESTEROPERATING A (MOPED, SCOOTER) ON HWY WITHOUT LICRELEASED-UNSECURED BOND
1/26/2020MAYBERRY, WILLIAM LESTERDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
1/26/2020MAYBERRY, WILLIAM LESTERDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
1/26/2020NELSON, JASON BRYANTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/26/2020NELSON, JASON BRYANTSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
1/26/2020NELSON, JASON BRYANTSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
1/26/2020NELSON, JASON BRYANTRAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/26/2020NELSON, JASON BRYANTRAPE FIRST DEGREEHELD AT CCDC
1/26/2020JEFFERS, MELANIE BRENTASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
1/26/2020HOMMEY, THOMAS LAWRENCEFALSE STATEMENT TO PEACE OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
1/26/2020HOMMEY, THOMAS LAWRENCECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
1/26/2020HOMMEY, THOMAS LAWRENCECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
1/26/2020HOMMEY, THOMAS LAWRENCECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/26/2020HOMMEY, THOMAS LAWRENCEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
1/26/2020HOMMEY, THOMAS LAWRENCEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
1/26/2020HOMMEY, THOMAS LAWRENCEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
1/26/2020HURST, KRISTINA MICHELLECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
1/26/2020HURST, KRISTINA MICHELLECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
1/26/2020HURST, KRISTINA MICHELLEPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETHELD AT CCDC
1/26/2020HURST, KRISTINA MICHELLEPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
1/26/2020HURST, KRISTINA MICHELLECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
1/26/2020HURST, KRISTINA MICHELLECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
1/26/2020HURST, KRISTINA MICHELLECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
1/26/2020HURST, KRISTINA MICHELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/26/2020HURST, KRISTINA MICHELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/26/2020HURST, KRISTINA MICHELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/26/2020CAHOON, STEVEN NORMANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/26/2020CAHOON, STEVEN NORMANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/26/2020CAHOON, STEVEN NORMANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/26/2020TAYLOR, LEONARD HENDERSON JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/26/2020DILLION, RICHARD RAYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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