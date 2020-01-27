The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/26/2020
|MAYBERRY, WILLIAM LESTER
|OPERATING A (MOPED, SCOOTER) ON HWY WITHOUT LIC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/26/2020
|MAYBERRY, WILLIAM LESTER
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/26/2020
|MAYBERRY, WILLIAM LESTER
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/26/2020
|NELSON, JASON BRYANT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|NELSON, JASON BRYANT
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|NELSON, JASON BRYANT
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|NELSON, JASON BRYANT
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|NELSON, JASON BRYANT
|RAPE FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|JEFFERS, MELANIE BRENT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/26/2020
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|FALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/26/2020
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/26/2020
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/26/2020
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/26/2020
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/26/2020
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/26/2020
|HOMMEY, THOMAS LAWRENCE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/26/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/26/2020
|CAHOON, STEVEN NORMAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/26/2020
|CAHOON, STEVEN NORMAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/26/2020
|CAHOON, STEVEN NORMAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/26/2020
|TAYLOR, LEONARD HENDERSON JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/26/2020
|DILLION, RICHARD RAY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE