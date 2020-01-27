The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/25/2020
|DEPLAMA, GIULIANA NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/25/2020
|MONTANEZ, ALEXANDER IAN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/25/2020
|MONTANEZ, ALEXANDER IAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/25/2020
|MONTANEZ, ALEXANDER IAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/25/2020
|MONTANEZ, ALEXANDER IAN
|FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/25/2020
|THEODORE, LUKE JUSTUS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/25/2020
|WOODWORTH, KIMBERLY RAE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE