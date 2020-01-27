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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/25/2020DEPLAMA, GIULIANA NICOLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/25/2020MONTANEZ, ALEXANDER IANDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/25/2020MONTANEZ, ALEXANDER IANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/25/2020MONTANEZ, ALEXANDER IANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/25/2020MONTANEZ, ALEXANDER IANFAILURE TO STOP AT STOP SIGNRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/25/2020THEODORE, LUKE JUSTUSASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/25/2020WOODWORTH, KIMBERLY RAEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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