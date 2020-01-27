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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/24/2020GROFT, LISA ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/24/2020WETHERBEE, ASHLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/24/2020TORRES, ROSETTA RENEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
1/24/2020TORRES, ROSETTA RENEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/24/2020TORRES, ROSETTA RENEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/24/2020LUMB, PATRICK RYANFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
1/24/2020LUMB, PATRICK RYANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/24/2020LUMB, PATRICK RYANVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
1/24/2020LUMB, PATRICK RYANTELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSHELD AT CCDC
1/24/2020LUMB, PATRICK RYANHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
1/24/2020LUMB, PATRICK RYANELEC COMM HARASSHELD AT CCDC
1/24/2020WILLIAMS, KELLI ELIZABETHDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
1/24/2020BUTTRY, NICOLE KRISTADRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
1/24/2020BARRON, VICTORIA LOUDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
1/24/2020LADD, JASON DAVIDDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
1/24/2020GOODHART, STEVEN CRAIGDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
1/24/2020BUCKLEY, JEFFREY ADRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
1/24/2020DAVIS, FRANK IIIPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGEHELD AT CCDC
1/24/2020SEXTON, BUCK KODY JRRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
1/24/2020SEXTON, BUCK KODY JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/24/2020SEXTON, BUCK KODY JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
1/24/2020STONESIFER, NICHOLAS ROBERTFAILURE TO COMPLYHELD ON MULTIPLE ARRESTS
1/24/2020CRANE, JAMES PATRICKCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
1/24/2020CRANE, JAMES PATRICKCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
1/24/2020CRANE, JAMES PATRICKCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
1/24/2020CRANE, JAMES PATRICKCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
1/24/2020CRANE, JAMES PATRICKROGUE AND VAGABONDRELEASED-UNSECURED BOND
1/24/2020CRANE, JAMES PATRICKUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
1/24/2020CRANE, JAMES PATRICKMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-UNSECURED BOND
1/24/2020CRANE, JAMES PATRICKTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
1/24/2020HEISER, CASSANDRA LYNNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/24/2020DIGGINS, MEGAN ELIZABETHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/24/2020SANDERS, NICHOLAS LEEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
1/24/2020QUESENBERRY, TRINITY LICHELLEESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
1/24/2020BROOKS, BRITTANY LYNNASSAULT-SECOND DEGREE 
1/24/2020YOHANNES, SOFIA MEBRAHTUFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/24/2020YOHANNES, SOFIA MEBRAHTUFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/24/2020YOHANNES, SOFIA MEBRAHTUFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/24/2020PLANTER, JESSE JOEATT-ASLT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS 
1/24/2020PLANTER, JESSE JOEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER 
1/24/2020PLANTER, JESSE JOETRESPASS-POSTED PROPERTY 
1/24/2020PLANTER, JESSE JOEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
1/24/2020PLANTER, JESSE JOEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING 
1/24/2020SILVIUS, DUANE EDWINDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/24/2020SILVIUS, DUANE EDWINDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/24/2020SILVIUS, DUANE EDWINDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/24/2020SILVIUS, DUANE EDWINCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/24/2020SCHUELER, LORETTA ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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