The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/24/2020
|GROFT, LISA ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|WETHERBEE, ASHLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|TORRES, ROSETTA RENEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|TORRES, ROSETTA RENEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|TORRES, ROSETTA RENEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|LUMB, PATRICK RYAN
|ELEC COMM HARASS
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|WILLIAMS, KELLI ELIZABETH
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|BUTTRY, NICOLE KRISTA
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|BARRON, VICTORIA LOU
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|LADD, JASON DAVID
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|GOODHART, STEVEN CRAIG
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|BUCKLEY, JEFFREY A
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|DAVIS, FRANK III
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|SEXTON, BUCK KODY JR
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|SEXTON, BUCK KODY JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|SEXTON, BUCK KODY JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|STONESIFER, NICHOLAS ROBERT
|FAILURE TO COMPLY
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|1/24/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/24/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/24/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/24/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/24/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|ROGUE AND VAGABOND
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/24/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/24/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/24/2020
|CRANE, JAMES PATRICK
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/24/2020
|HEISER, CASSANDRA LYNN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|DIGGINS, MEGAN ELIZABETH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|SANDERS, NICHOLAS LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/24/2020
|QUESENBERRY, TRINITY LICHELLE
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|BROOKS, BRITTANY LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|1/24/2020
|YOHANNES, SOFIA MEBRAHTU
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|YOHANNES, SOFIA MEBRAHTU
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|YOHANNES, SOFIA MEBRAHTU
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/24/2020
|PLANTER, JESSE JOE
|ATT-ASLT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|1/24/2020
|PLANTER, JESSE JOE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|1/24/2020
|PLANTER, JESSE JOE
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|1/24/2020
|PLANTER, JESSE JOE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|1/24/2020
|PLANTER, JESSE JOE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|1/24/2020
|SILVIUS, DUANE EDWIN
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/24/2020
|SILVIUS, DUANE EDWIN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/24/2020
|SILVIUS, DUANE EDWIN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/24/2020
|SILVIUS, DUANE EDWIN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/24/2020
|SCHUELER, LORETTA ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE