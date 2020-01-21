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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/20/2020BROSEKER, STEPHEN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTCREDIT CARD-PERSONATN/L/T $100HELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTCRED CRD-PERSONTN/$100-<$1500HELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTATT-CRDT CRD/ANTHR CHG L/T $100HELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTCRDT CRD/ANTHR CHG L/T $100HELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTCRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500HELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500HELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTATT-THEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTTHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/20/2020DAY, BRENT BRYANTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/20/2020KING, LEONARD WILLIAMPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYRELEASED-UNSECURED BOND
1/20/2020WHEELER, KOLTON KENNETHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
1/20/2020WHEELER, KOLTON KENNETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/20/2020WHEELER, KOLTON KENNETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/20/2020WHEELER, KOLTON KENNETHDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
1/20/2020WHEELER, KOLTON KENNETHDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-UNSECURED BOND
1/20/2020WHEELER, KOLTON KENNETHDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
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