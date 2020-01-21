The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/20/2020
|BROSEKER, STEPHEN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|CREDIT CARD-PERSONATN/L/T $100
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|CRED CRD-PERSONTN/$100-<$1500
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|ATT-CRDT CRD/ANTHR CHG L/T $100
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|CRDT CRD/ANTHR CHG L/T $100
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|ATT-THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|DAY, BRENT BRYANT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/20/2020
|KING, LEONARD WILLIAM
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/2020
|WHEELER, KOLTON KENNETH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/2020
|WHEELER, KOLTON KENNETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/2020
|WHEELER, KOLTON KENNETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/2020
|WHEELER, KOLTON KENNETH
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/2020
|WHEELER, KOLTON KENNETH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/20/2020
|WHEELER, KOLTON KENNETH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND