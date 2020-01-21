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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/17/2020BECKER, RUTH NAOMITHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
1/17/2020BRADSHAW, STEPHANIE LYNNFAILURE TO STOP AFTER PROPERTY DAMAGE ACCIDENTHELD AT CCDC
1/17/2020BURTNER, JACOB VINCENTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/17/2020CARTER, JUSTIN PIERREVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
1/17/2020DESHESKY, GEORGE JOSEPHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/17/2020HESS, JAMES EDWARD SRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/17/2020JOHNSON, ROBERT PAULFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
1/17/2020KELLY, KWAME DESHAWNDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/17/2020MARTIN, JOSHUA JOHN SRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/17/2020MULGREW, JOHN AUGUSTINEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/17/2020MULGREW, JOHN AUGUSTINEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/17/2020PAREDES, BENIGNO CRUZDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
1/17/2020PAREDES, BENIGNO CRUZDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
1/17/2020RENO, BRIDGET LEEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
1/17/2020STONESIFER, NICHOLAS ROBERTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/17/2020TURNER, REBECCA LEEALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCHELD AT CCDC
1/17/2020TURNER, REBECCA LEEOBSTRUCT JUSTICEHELD AT CCDC
1/17/2020TURNER, REBECCA LEEACCESS AFTER STATUTEHELD AT CCDC
1/17/2020WHITTAKER, DAVID ALLENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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