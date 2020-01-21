The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/17/2020
|BECKER, RUTH NAOMI
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|1/17/2020
|BRADSHAW, STEPHANIE LYNN
|FAILURE TO STOP AFTER PROPERTY DAMAGE ACCIDENT
|HELD AT CCDC
|1/17/2020
|BURTNER, JACOB VINCENT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/17/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|1/17/2020
|DESHESKY, GEORGE JOSEPH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/17/2020
|HESS, JAMES EDWARD SR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/17/2020
|JOHNSON, ROBERT PAUL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|1/17/2020
|KELLY, KWAME DESHAWN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/17/2020
|MARTIN, JOSHUA JOHN SR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/17/2020
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/17/2020
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/17/2020
|PAREDES, BENIGNO CRUZ
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|1/17/2020
|PAREDES, BENIGNO CRUZ
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|1/17/2020
|RENO, BRIDGET LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/17/2020
|STONESIFER, NICHOLAS ROBERT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/17/2020
|TURNER, REBECCA LEE
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|HELD AT CCDC
|1/17/2020
|TURNER, REBECCA LEE
|OBSTRUCT JUSTICE
|HELD AT CCDC
|1/17/2020
|TURNER, REBECCA LEE
|ACCESS AFTER STATUTE
|HELD AT CCDC
|1/17/2020
|WHITTAKER, DAVID ALLEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE