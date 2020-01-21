The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/16/2020
|ALBRIGHT, JASON RAMSEY
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
|HELD AT CCDC
|1/16/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|DANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURE
|HELD AT CCDC
|1/16/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|1/16/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|HELD AT CCDC
|1/16/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|1/16/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/16/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|1/16/2020
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/16/2020
|GROOMES, JUSTIN DEAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/16/2020
|HARRIS, PATRICIA LYNN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/16/2020
|HUGHES, PAUL ALAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/16/2020
|HUGHES, PAUL ALAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/16/2020
|JOHNSON, ROBERT PAUL
|FAILURE TO APPEAR
|1/16/2020
|JOHNSON, ROBERT PAUL
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|1/16/2020
|JOHNSON, ROBERT PAUL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|1/16/2020
|MCNALL, KAYLA ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/16/2020
|SHILOH, MELISSA MAE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/16/2020
|SHILOH, MELISSA MAE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/16/2020
|SHILOH, MELISSA MAE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/16/2020
|SHILOH, MELISSA MAE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/16/2020
|SHILOH, MELISSA MAE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE