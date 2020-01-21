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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/16/2020ALBRIGHT, JASON RAMSEYPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGEHELD AT CCDC
1/16/2020CARTER, JUSTIN PIERREDANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJUREHELD AT CCDC
1/16/2020CARTER, JUSTIN PIERRERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
1/16/2020CARTER, JUSTIN PIERRELOADED HANDGUN ON PERSONHELD AT CCDC
1/16/2020CARTER, JUSTIN PIERREWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
1/16/2020CARTER, JUSTIN PIERREASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/16/2020CARTER, JUSTIN PIERREFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
1/16/2020CARTER, JUSTIN PIERREASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
1/16/2020GROOMES, JUSTIN DEANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/16/2020HARRIS, PATRICIA LYNNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/16/2020HUGHES, PAUL ALANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/16/2020HUGHES, PAUL ALANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/16/2020JOHNSON, ROBERT PAULFAILURE TO APPEAR 
1/16/2020JOHNSON, ROBERT PAULFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS 
1/16/2020JOHNSON, ROBERT PAULTHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
1/16/2020MCNALL, KAYLA ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/16/2020SHILOH, MELISSA MAECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/16/2020SHILOH, MELISSA MAECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/16/2020SHILOH, MELISSA MAECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/16/2020SHILOH, MELISSA MAECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/16/2020SHILOH, MELISSA MAECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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