The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/14/2020
|CALP, CRYSTAL RAE
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|1/14/2020
|CALP, CRYSTAL RAE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/14/2020
|CALP, CRYSTAL RAE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/14/2020
|CALP, CRYSTAL RAE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/14/2020
|CALP, CRYSTAL RAE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/14/2020
|DEBELLIS, FRANCINE ROSANNE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/14/2020
|GOODMAN, DONNIE JOE III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/14/2020
|GOODMAN, DONNIE JOE III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/14/2020
|JARRIEL, SCOTT DAMION
|INTOXICATED ENDANGER
|1/14/2020
|JARRIEL, SCOTT DAMION
|DANGEROUS DEADLY WEAPON: ON SCHOOL PROPERTY
|1/14/2020
|JARRIEL, SCOTT DAMION
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|1/14/2020
|JARRIEL, SCOTT DAMION
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|1/14/2020
|JARRIEL, SCOTT DAMION
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|1/14/2020
|JUSTICE, FRANK JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/14/2020
|JUSTICE, FRANK JAMES
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|1/14/2020
|LEWIS, ANGELENA LYNN
|FAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISION
|1/14/2020
|LEWIS, ANGELENA LYNN
|NEGLIGENT DRIVING
|1/14/2020
|LEWIS, ANGELENA LYNN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|1/14/2020
|LEWIS, ANGELENA LYNN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|1/14/2020
|ODONNELL, MONICA JEAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/14/2020
|PROCTOR-CISSE, AMBER STAR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/14/2020
|STUCKEY, KAI ANDRE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/14/2020
|TUELL, CHARLES EVERETT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/14/2020
|WEAVER, JOSHUA ROBERT DEAN III
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC