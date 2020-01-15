xml:space="preserve">

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/14/2020CALP, CRYSTAL RAEPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
1/14/2020CALP, CRYSTAL RAECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/14/2020CALP, CRYSTAL RAECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/14/2020CALP, CRYSTAL RAECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/14/2020CALP, CRYSTAL RAECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/14/2020DEBELLIS, FRANCINE ROSANNEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/14/2020GOODMAN, DONNIE JOE IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/14/2020GOODMAN, DONNIE JOE IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/14/2020JARRIEL, SCOTT DAMIONINTOXICATED ENDANGER 
1/14/2020JARRIEL, SCOTT DAMIONDANGEROUS DEADLY WEAPON: ON SCHOOL PROPERTY 
1/14/2020JARRIEL, SCOTT DAMIONDANGEROUS WEAPON: CONCEAL 
1/14/2020JARRIEL, SCOTT DAMIONASSAULT-SECOND DEGREE 
1/14/2020JARRIEL, SCOTT DAMIONBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING 
1/14/2020JUSTICE, FRANK JAMESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/14/2020JUSTICE, FRANK JAMESVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
1/14/2020LEWIS, ANGELENA LYNNFAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISION 
1/14/2020LEWIS, ANGELENA LYNNNEGLIGENT DRIVING 
1/14/2020LEWIS, ANGELENA LYNNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
1/14/2020LEWIS, ANGELENA LYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
1/14/2020ODONNELL, MONICA JEANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/14/2020PROCTOR-CISSE, AMBER STARVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/14/2020STUCKEY, KAI ANDRECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/14/2020TUELL, CHARLES EVERETTFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/14/2020WEAVER, JOSHUA ROBERT DEAN IIIFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
Advertisement
Advertisement
Advertisement