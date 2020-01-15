The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/13/2020
|CATON, MARTIN JOSEPH
|DRIVER CONSUMING ALC. BEV. IN PASSENGER AREA OF VEH ON HWY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/13/2020
|CATON, MARTIN JOSEPH
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/13/2020
|CATON, MARTIN JOSEPH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/13/2020
|CONRAD, JAIME LYNN
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/13/2020
|DUDLEY, JAMES DOLLAR
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|1/13/2020
|HEADLEY, CHAD THOMAS
|FAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURT
|HELD AT CCDC
|1/13/2020
|HEADLEY, CHAD THOMAS
|FAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURT
|HELD AT CCDC
|1/13/2020
|HILL, DEVAN GREGORY
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/13/2020
|HILL, DEVAN GREGORY
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/13/2020
|HILL, DEVAN GREGORY
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/13/2020
|JONES, QUANTE ANTONIO
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|1/13/2020
|KIRBY, MATTHEW JOSEPH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|1/13/2020
|KIRBY, MATTHEW JOSEPH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/13/2020
|KIRBY, MATTHEW JOSEPH
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|1/13/2020
|LITTRELL, KAREN MICHELLE
|CONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/13/2020
|MATHIS, KIERA ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/13/2020
|MATHIS, KIERA ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/13/2020
|MATHIS, KIERA ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/13/2020
|MATHIS, KIERA ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/13/2020
|PLYMPTON, KENNETH LEE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|1/13/2020
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS