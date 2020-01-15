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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/13/2020CATON, MARTIN JOSEPHDRIVER CONSUMING ALC. BEV. IN PASSENGER AREA OF VEH ON HWYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/13/2020CATON, MARTIN JOSEPHDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/13/2020CATON, MARTIN JOSEPHDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/13/2020CONRAD, JAIME LYNNOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/13/2020DUDLEY, JAMES DOLLARDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
1/13/2020HEADLEY, CHAD THOMASFAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURTHELD AT CCDC
1/13/2020HEADLEY, CHAD THOMASFAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURTHELD AT CCDC
1/13/2020HILL, DEVAN GREGORYDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/13/2020HILL, DEVAN GREGORYDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/13/2020HILL, DEVAN GREGORYDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/13/2020JONES, QUANTE ANTONIOTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
1/13/2020KIRBY, MATTHEW JOSEPHCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
1/13/2020KIRBY, MATTHEW JOSEPHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/13/2020KIRBY, MATTHEW JOSEPHCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
1/13/2020LITTRELL, KAREN MICHELLECONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/13/2020MATHIS, KIERA ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
1/13/2020MATHIS, KIERA ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
1/13/2020MATHIS, KIERA ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/13/2020MATHIS, KIERA ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/13/2020PLYMPTON, KENNETH LEEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
1/13/2020WRIGHT, ERIC MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
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