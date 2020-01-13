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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/12/2020CARROLL, JEREMIAH LEEATTEMPTED/BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
1/12/2020CARROLL, JEREMIAH LEEATTEMPTED/BURGLARY-SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
1/12/2020CARROLL, JEREMIAH LEETRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
1/12/2020CARROLL, JEREMIAH LEEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
1/12/2020CARROLL, JEREMIAH LEEBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
1/12/2020CARROLL, JEREMIAH LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/12/2020DOYLE, MEAGAN COLLEENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/12/2020GLOVER, CHARLENE INETTEVIOLATION OF PROBATION 
1/12/2020GLOVER, CHARLENE INETTEVIOLATION OF PROBATION 
1/12/2020GROOMES, DAVID BRIANPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-UNSECURED BOND
1/12/2020GROOMES, DAVID BRIANCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
1/12/2020GROOMES, DAVID BRIANDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
1/12/2020GROOMES, DAVID BRIANDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
1/12/2020GROOMES, DAVID BRIANDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
1/12/2020ROSS, MICHAEL JAYWILLFUL MOTOR VEH (DAMAGE/TAMPER) W/O OWNERS CONSENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/12/2020STALEY, KRISTOPHER ASAKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/12/2020STALEY, KRISTOPHER ASADRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/12/2020STALEY, KRISTOPHER ASAATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/12/2020STALEY, KRISTOPHER ASAATT. TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FAIL TO STOP & FLEE ON FOORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/12/2020STALEY, KRISTOPHER ASAATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/12/2020TAXIARHOU, ALEXI NICHOLASASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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