The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/12/2020
|CARROLL, JEREMIAH LEE
|ATTEMPTED/BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|1/12/2020
|CARROLL, JEREMIAH LEE
|ATTEMPTED/BURGLARY-SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|1/12/2020
|CARROLL, JEREMIAH LEE
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|1/12/2020
|CARROLL, JEREMIAH LEE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|1/12/2020
|CARROLL, JEREMIAH LEE
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|1/12/2020
|CARROLL, JEREMIAH LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/12/2020
|DOYLE, MEAGAN COLLEEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/12/2020
|GLOVER, CHARLENE INETTE
|VIOLATION OF PROBATION
|1/12/2020
|GLOVER, CHARLENE INETTE
|VIOLATION OF PROBATION
|1/12/2020
|GROOMES, DAVID BRIAN
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/12/2020
|GROOMES, DAVID BRIAN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/12/2020
|GROOMES, DAVID BRIAN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/12/2020
|GROOMES, DAVID BRIAN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/12/2020
|GROOMES, DAVID BRIAN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/12/2020
|ROSS, MICHAEL JAY
|WILLFUL MOTOR VEH (DAMAGE/TAMPER) W/O OWNERS CONSENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/12/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/12/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/12/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/12/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|ATT. TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FAIL TO STOP & FLEE ON FOO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/12/2020
|STALEY, KRISTOPHER ASA
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/12/2020
|TAXIARHOU, ALEXI NICHOLAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE