The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/11/2020
|NICHOLSON, JAMES EVERETT
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/11/2020
|NICHOLSON, JAMES EVERETT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/11/2020
|NICHOLSON, JAMES EVERETT
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|1/11/2020
|NICHOLSON, JAMES EVERETT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/11/2020
|NICHOLSON, JAMES EVERETT
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/11/2020
|COLEMAN, CARISSA MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/11/2020
|COLEMAN, CARISSA MARIE
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|1/11/2020
|COLEMAN, CARISSA MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|1/11/2020
|COLEMAN, CARISSA MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/11/2020
|LARSON, HOLLY MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/11/2020
|LARSON, HOLLY MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/11/2020
|HATCHER, ERIC CHRISTOPHER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/11/2020
|HATCHER, ERIC CHRISTOPHER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/11/2020
|LASH, RYAN BARTON
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|1/11/2020
|MURRAY, MARGARET SUSAN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/11/2020
|MURRAY, MARGARET SUSAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/11/2020
|SHATZER, LAURA LEE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|1/11/2020
|SHATZER, LAURA LEE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC