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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/11/2020NICHOLSON, JAMES EVERETTASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
1/11/2020NICHOLSON, JAMES EVERETTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/11/2020NICHOLSON, JAMES EVERETTRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
1/11/2020NICHOLSON, JAMES EVERETTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/11/2020NICHOLSON, JAMES EVERETTASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
1/11/2020COLEMAN, CARISSA MARIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/11/2020COLEMAN, CARISSA MARIEPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
1/11/2020COLEMAN, CARISSA MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
1/11/2020COLEMAN, CARISSA MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/11/2020LARSON, HOLLY MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/11/2020LARSON, HOLLY MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/11/2020HATCHER, ERIC CHRISTOPHERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/11/2020HATCHER, ERIC CHRISTOPHERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/11/2020LASH, RYAN BARTONFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
1/11/2020MURRAY, MARGARET SUSANDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/11/2020MURRAY, MARGARET SUSANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/11/2020SHATZER, LAURA LEEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
1/11/2020SHATZER, LAURA LEEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
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