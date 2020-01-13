The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/10/2020
|CARTER, MONET EBONIQUE
|FUGUTIVE FROM JUSTICE WARRANT
|HELD AT CCDC
|1/10/2020
|CHAPPELL, LARRY 2ND
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|1/10/2020
|CHAPPELL, LARRY 2ND
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|1/10/2020
|CROCKETT, JOSHUA
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|HELD AT CCDC
|1/10/2020
|CROCKETT, JOSHUA
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|1/10/2020
|EALY, DONALD ALLEN
|FAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
|HELD AT CCDC
|1/10/2020
|EALY, DONALD ALLEN
|FAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
|HELD AT CCDC
|1/10/2020
|FARNEY, DARYL DAVID
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|1/10/2020
|KANE, KATRINA ROSE
|DRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGR
|HELD AT CCDC
|1/10/2020
|STULTZ, COREY ALLAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|1/10/2020
|THOMAS, TERRANCE EUGENE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/10/2020
|WELSH, MICHAEL STEVEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|1/10/2020
|WRIGHT, ERIC MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS