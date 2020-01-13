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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/10/2020CARTER, MONET EBONIQUEFUGUTIVE FROM JUSTICE WARRANTHELD AT CCDC
1/10/2020CHAPPELL, LARRY 2NDCON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
1/10/2020CHAPPELL, LARRY 2NDFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
1/10/2020CROCKETT, JOSHUAFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROSHELD AT CCDC
1/10/2020CROCKETT, JOSHUACREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
1/10/2020EALY, DONALD ALLENFAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDERHELD AT CCDC
1/10/2020EALY, DONALD ALLENFAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDERHELD AT CCDC
1/10/2020FARNEY, DARYL DAVIDVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
1/10/2020KANE, KATRINA ROSEDRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGRHELD AT CCDC
1/10/2020STULTZ, COREY ALLANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
1/10/2020THOMAS, TERRANCE EUGENEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/10/2020WELSH, MICHAEL STEVENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
1/10/2020WRIGHT, ERIC MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
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