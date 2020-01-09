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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/7/2020CAMPBELL, KEVIN DOUGLASTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
1/7/2020SCHWARTZ, SHERI LFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
1/7/2020SCHWARTZ, SHERI LFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
1/7/2020GASSAWAY, JORDAN MICHAELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
1/7/2020CORMANY, MIKHAIL DALEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/7/2020HOBBS, ASHLEY ELIZABETHMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
1/7/2020HOBBS, ASHLEY ELIZABETHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
1/7/2020HOBBS, ASHLEY ELIZABETHBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
1/7/2020DOYLE, FRANKIE DEANFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
1/7/2020HOWES, TIMOTHY WAYNEILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
1/7/2020HOWES, TIMOTHY WAYNETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
1/7/2020HOWES, TIMOTHY WAYNEFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
1/7/2020HOWES, TIMOTHY WAYNEARMED ROBBERYHELD AT CCDC
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