The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/7/2020
|CAMPBELL, KEVIN DOUGLAS
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|1/7/2020
|SCHWARTZ, SHERI L
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|1/7/2020
|SCHWARTZ, SHERI L
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|1/7/2020
|GASSAWAY, JORDAN MICHAEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/7/2020
|CORMANY, MIKHAIL DALE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/7/2020
|HOBBS, ASHLEY ELIZABETH
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|1/7/2020
|HOBBS, ASHLEY ELIZABETH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|1/7/2020
|HOBBS, ASHLEY ELIZABETH
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/7/2020
|DOYLE, FRANKIE DEAN
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|1/7/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|1/7/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|1/7/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|1/7/2020
|HOWES, TIMOTHY WAYNE
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC