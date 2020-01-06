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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/5/2020BAKER, TRAVON KIERREFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
1/5/2020YOWELL, TAYLOR LAURENPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/5/2020YOWELL, TAYLOR LAURENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/5/2020YOWELL, TAYLOR LAURENDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/5/2020YOWELL, TAYLOR LAURENDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/5/2020YOWELL, TAYLOR LAURENDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/5/2020ZUKOWSKI, JUSTIN EDWARDFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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