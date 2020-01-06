The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/5/2020
|BAKER, TRAVON KIERRE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|1/5/2020
|YOWELL, TAYLOR LAUREN
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/5/2020
|YOWELL, TAYLOR LAUREN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/5/2020
|YOWELL, TAYLOR LAUREN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/5/2020
|YOWELL, TAYLOR LAUREN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/5/2020
|YOWELL, TAYLOR LAUREN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/5/2020
|ZUKOWSKI, JUSTIN EDWARD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE