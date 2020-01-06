xml:space="preserve">

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/4/2020CARROLL, JOSEPH KEITHFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/4/2020LYLES, DONALD EUGENEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/4/2020LYLES, DONALD EUGENEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/4/2020LYLES, DONALD EUGENEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/4/2020MCDONOUGH, ROBERT CHARLESASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
1/4/2020MCDONOUGH, ROBERT CHARLESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/4/2020MORISSETTE-IMWOLD, KATHLEEN GAYLEFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDEDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/4/2020MORISSETTE-IMWOLD, KATHLEEN GAYLERECKLESS DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/4/2020MORISSETTE-IMWOLD, KATHLEEN GAYLEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/4/2020MORISSETTE-IMWOLD, KATHLEEN GAYLEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/4/2020MORISSETTE-IMWOLD, KATHLEEN GAYLENEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/4/2020SANBOWER, WENDY NICOLEFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
1/4/2020SUNGJIN, BENJAMIN BYUNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
Advertisement
Advertisement
Advertisement