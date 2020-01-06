The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/4/2020
|CARROLL, JOSEPH KEITH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/4/2020
|LYLES, DONALD EUGENE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/4/2020
|LYLES, DONALD EUGENE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/4/2020
|LYLES, DONALD EUGENE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/4/2020
|MCDONOUGH, ROBERT CHARLES
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/4/2020
|MCDONOUGH, ROBERT CHARLES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/4/2020
|MORISSETTE-IMWOLD, KATHLEEN GAYLE
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/4/2020
|MORISSETTE-IMWOLD, KATHLEEN GAYLE
|RECKLESS DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/4/2020
|MORISSETTE-IMWOLD, KATHLEEN GAYLE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/4/2020
|MORISSETTE-IMWOLD, KATHLEEN GAYLE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/4/2020
|MORISSETTE-IMWOLD, KATHLEEN GAYLE
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/4/2020
|SANBOWER, WENDY NICOLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|1/4/2020
|SUNGJIN, BENJAMIN BYUN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND