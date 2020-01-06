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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
1/3/2020BROWN, AMBER JEANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/3/2020BROWN, AMBER JEANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/3/2020CARTER, ERIC MICHAELTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
1/3/2020COLEY, ALESHA ESSLINDAHOME INVASIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/3/2020COLEY, ALESHA ESSLINDABURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/3/2020COLEY, ALESHA ESSLINDAASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
1/3/2020DOSS, TIMOTHY TROYDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
1/3/2020JONES, JAMES JASONRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
1/3/2020JONES, JAMES JASONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/3/2020JONES, JAMES JASONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/3/2020JONES, JAMES JASONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
1/3/2020KILPATRRICK, NATHAN MICHAELDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
1/3/2020KILPATRRICK, NATHAN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
1/3/2020KILPATRRICK, NATHAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
1/3/2020SIDERCHUK, ROBERT ANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
1/3/2020SIDERCHUK, ROBERT ANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
1/3/2020SIDERCHUK, ROBERT ANTHONYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/3/2020SUMMERS, JASON PATRICKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
1/3/2020WIGGS, MARC STEPHENFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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