The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/3/2020
|BROWN, AMBER JEAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/3/2020
|BROWN, AMBER JEAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/3/2020
|CARTER, ERIC MICHAEL
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|1/3/2020
|COLEY, ALESHA ESSLINDA
|HOME INVASION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/3/2020
|COLEY, ALESHA ESSLINDA
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/3/2020
|COLEY, ALESHA ESSLINDA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/3/2020
|DOSS, TIMOTHY TROY
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|1/3/2020
|JONES, JAMES JASON
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|1/3/2020
|JONES, JAMES JASON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/3/2020
|JONES, JAMES JASON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/3/2020
|JONES, JAMES JASON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|1/3/2020
|KILPATRRICK, NATHAN MICHAEL
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/3/2020
|KILPATRRICK, NATHAN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/3/2020
|KILPATRRICK, NATHAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|1/3/2020
|SIDERCHUK, ROBERT ANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|1/3/2020
|SIDERCHUK, ROBERT ANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|1/3/2020
|SIDERCHUK, ROBERT ANTHONY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/3/2020
|SUMMERS, JASON PATRICK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|1/3/2020
|WIGGS, MARC STEPHEN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE