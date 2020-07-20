Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 19, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|HESS, CODY LEE SHAFFER
|DISTURB PEACE - LOUD NOISE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|JACKSON, DARREN VARNELL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/19/2020
|JACKSON, DARREN VARNELL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND