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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 19, 2020

Carroll County Times
Jul 20, 2020 9:37 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCRELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDEDRELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020HESS, CODY LEE SHAFFERDISTURB PEACE - LOUD NOISERELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020JACKSON, DARREN VARNELLCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/19/2020JACKSON, DARREN VARNELLCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND

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