Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 27, 2020

|8/27/2020
|CONWAY, DUANE EUGENE FLOWERS
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|8/27/2020
|BLOOM, ROBERT ANDREW
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/27/2020
|SPRENKLE, LOGAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/27/2020
|SPRENKLE, KENDALL HELENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/27/2020
|SPRENKLE, KENDALL HELENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/27/2020
|MORELAND, DARLA DAWN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/27/2020
|MORELAND, DARLA DAWN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/27/2020
|MORELAND, DARLA DAWN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/27/2020
|MORELAND, DARLA DAWN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/27/2020
|LONG, JESSICA LEE
|NEGLECT OF MINOR
|HELD AT CCDC
|8/27/2020
|LONG, JESSICA LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/27/2020
|MORELAND, DARLA DAWN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/27/2020
|TILLERY, WARREN SHAWA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/27/2020
|GOETZ, TARA MAY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/27/2020
|MORRIS, GARRY LEE
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE