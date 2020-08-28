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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 27, 2020

Carroll County Times
Aug 28, 2020 10:02 AM
Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/27/2020CONWAY, DUANE EUGENE FLOWERSVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
8/27/2020BLOOM, ROBERT ANDREWASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/27/2020SPRENKLE, LOGAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/27/2020SPRENKLE, KENDALL HELENECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/27/2020SPRENKLE, KENDALL HELENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/27/2020MORELAND, DARLA DAWNDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/27/2020MORELAND, DARLA DAWNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/27/2020MORELAND, DARLA DAWNCONTEMPT OF COURT/FTAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/27/2020MORELAND, DARLA DAWNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/27/2020LONG, JESSICA LEENEGLECT OF MINORHELD AT CCDC
8/27/2020LONG, JESSICA LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/27/2020MORELAND, DARLA DAWNFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/27/2020TILLERY, WARREN SHAWAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/27/2020GOETZ, TARA MAYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/27/2020MORRIS, GARRY LEEVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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