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Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 8, 2020

Carroll County Times
Apr 09, 2020 9:12 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/8/2020AUSTIN, TROY LEERECKLESS ENDANGERMENTRELEASED-UNSECURED BOND
4/8/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIITHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000 
4/8/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIITHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000 
4/8/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIITHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
4/8/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIICON-THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500 
4/8/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIITHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500 
4/8/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIITHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
4/8/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIIFALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER 
4/8/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIISTATE OF EMERGENCY - PUBLIC/ ENERGY EMERGENCY VIOLATION 
4/8/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIITHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500 
4/8/2020CAMPBELL, WILLIAM LOMAX IIITHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
4/8/2020HAMILTON, CHRISTOPHER ALANBRIBE/ATT PUBLIC EMPLOYEERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/8/2020HAMILTON, CHRISTOPHER ALANDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/8/2020HAMILTON, CHRISTOPHER ALANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/8/2020HAMILTON, CHRISTOPHER ALANRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/8/2020JACOBSON, RYAN SCOTTFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
4/8/2020JACOBSON, RYAN SCOTTFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
4/8/2020JACOBSON, RYAN SCOTTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
4/8/2020JACOBSON, RYAN SCOTTALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCRELEASED-UNSECURED BOND
4/8/2020JACOBSON, RYAN SCOTTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
4/8/2020JACOBSON, RYAN SCOTTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
4/8/2020JACOBSON, RYAN SCOTTSTATE OF EMERGENCY - PUBLIC/ ENERGY EMERGENCY VIOLATIONRELEASED-UNSECURED BOND
4/8/2020JACOBSON, RYAN SCOTTTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
4/8/2020JACOBSON, RYAN SCOTTTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
4/8/2020MANNING, JAMIESE DEVONCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
4/8/2020MANNING, JAMIESE DEVONTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
4/8/2020MANNING, JAMIESE DEVONTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
4/8/2020RHOTEN, DANIEL LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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