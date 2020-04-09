Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 8, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/8/2020
|AUSTIN, TROY LEE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|4/8/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|4/8/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|4/8/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|CON-THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|4/8/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|4/8/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|4/8/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|FALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER
|4/8/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|STATE OF EMERGENCY - PUBLIC/ ENERGY EMERGENCY VIOLATION
|4/8/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|4/8/2020
|CAMPBELL, WILLIAM LOMAX III
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|4/8/2020
|HAMILTON, CHRISTOPHER ALAN
|BRIBE/ATT PUBLIC EMPLOYEE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/8/2020
|HAMILTON, CHRISTOPHER ALAN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/8/2020
|HAMILTON, CHRISTOPHER ALAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/8/2020
|HAMILTON, CHRISTOPHER ALAN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/8/2020
|JACOBSON, RYAN SCOTT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/2020
|JACOBSON, RYAN SCOTT
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/2020
|JACOBSON, RYAN SCOTT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/2020
|JACOBSON, RYAN SCOTT
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/2020
|JACOBSON, RYAN SCOTT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/2020
|JACOBSON, RYAN SCOTT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/2020
|JACOBSON, RYAN SCOTT
|STATE OF EMERGENCY - PUBLIC/ ENERGY EMERGENCY VIOLATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/2020
|JACOBSON, RYAN SCOTT
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/2020
|JACOBSON, RYAN SCOTT
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/2020
|MANNING, JAMIESE DEVON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|4/8/2020
|MANNING, JAMIESE DEVON
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|4/8/2020
|MANNING, JAMIESE DEVON
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|4/8/2020
|RHOTEN, DANIEL LEE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC