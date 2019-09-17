Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 16, 2019

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/16/2019
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/16/2019
|COLEMAN, CARISSA MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/16/2019
|DZIEKONSKI, PAMELA MARLENE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/16/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|FAILURE OF MOTOR VEH. DRIVER TO FURNISH WRITTEN ID INFO UNAT
|HELD AT CCDC
|9/16/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|FAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAM
|HELD AT CCDC
|9/16/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|HELD AT CCDC
|9/16/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|9/16/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/16/2019
|FRUNDT, SHANA CHRISTINA
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/16/2019
|HICKS, JOSHUA MICHAEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED ON BOND
|9/16/2019
|HICKS, JOSHUA MICHAEL
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|RELEASED ON BOND
|9/16/2019
|HICKS, JOSHUA MICHAEL
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|RELEASED ON BOND
|9/16/2019
|MANTSEVICH, VLADISLAV NIKOLAY
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/16/2019
|MANTSEVICH, VLADISLAV NIKOLAY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/16/2019
|MANTSEVICH, VLADISLAV NIKOLAY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/16/2019
|MANTSEVICH, VLADISLAV NIKOLAY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/16/2019
|QUEEN, GARY LYNN
|PEACE AND GOOD ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/16/2019
|SCHWARTZ, SHERI LEA
|CON-THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/16/2019
|SCHWARTZ, SHERI LEA
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/16/2019
|SCHWARTZ, SHERI LEA
|CRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/16/2019
|WOODYARD, CHINTELL ROMAINE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/16/2019
|WOODYARD, CHINTELL ROMAINE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/16/2019
|WOODYARD, CHINTELL ROMAINE
|DISTURB PEACE - LOUD NOISE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/16/2019
|WOODYARD, CHINTELL ROMAINE
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE