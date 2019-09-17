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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 16, 2019

Carroll County Times |
Sep 17, 2019 | 9:04 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/16/2019CARADINE, CHARLES OTIS IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/16/2019COLEMAN, CARISSA MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/16/2019DZIEKONSKI, PAMELA MARLENETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/16/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINAFAILURE OF MOTOR VEH. DRIVER TO FURNISH WRITTEN ID INFO UNATHELD AT CCDC
9/16/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINAFAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAMHELD AT CCDC
9/16/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINAFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACCHELD AT CCDC
9/16/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINATHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
9/16/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/16/2019FRUNDT, SHANA CHRISTINAASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/16/2019HICKS, JOSHUA MICHAELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED ON BOND
9/16/2019HICKS, JOSHUA MICHAELBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSERELEASED ON BOND
9/16/2019HICKS, JOSHUA MICHAELBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTRELEASED ON BOND
9/16/2019MANTSEVICH, VLADISLAV NIKOLAYCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
9/16/2019MANTSEVICH, VLADISLAV NIKOLAYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/16/2019MANTSEVICH, VLADISLAV NIKOLAYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
9/16/2019MANTSEVICH, VLADISLAV NIKOLAYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
9/16/2019QUEEN, GARY LYNNPEACE AND GOOD ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/16/2019SCHWARTZ, SHERI LEACON-THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
9/16/2019SCHWARTZ, SHERI LEATHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
9/16/2019SCHWARTZ, SHERI LEACRED CRD/ANOT CHRG $100-<$1500RELEASED-UNSECURED BOND
9/16/2019WOODYARD, CHINTELL ROMAINEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/16/2019WOODYARD, CHINTELL ROMAINEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/16/2019WOODYARD, CHINTELL ROMAINEDISTURB PEACE - LOUD NOISERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/16/2019WOODYARD, CHINTELL ROMAINEINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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