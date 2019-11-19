The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/17/2019
|KINYON, BRIAN DAVON
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/17/2019
|KINYON, BRIAN DAVON
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/17/2019
|KINYON, BRIAN DAVON
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/17/2019
|SNEAD, DUSTIN LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/17/2019
|SMALLS, TERRANCE JOHNEL JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE