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The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/17/2019KINYON, BRIAN DAVONDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/17/2019KINYON, BRIAN DAVONDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/17/2019KINYON, BRIAN DAVONDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/17/2019SNEAD, DUSTIN LEEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
11/17/2019SMALLS, TERRANCE JOHNEL JRFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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