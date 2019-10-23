The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/22/2019
|BURNS, DANIEL OLIVER
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|10/22/2019
|COOK, TIMOTHY RICHARD EARL
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|10/22/2019
|COOK, TIMOTHY RICHARD EARL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/22/2019
|COOK, TIMOTHY RICHARD EARL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/22/2019
|HAYNES, KERRI ANN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/22/2019
|HAYNES, KERRI ANN
|DANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURE
|HELD AT CCDC
|10/22/2019
|HAYNES, KERRI ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/22/2019
|KHAN, AYAZ SUBHAN YAWER
|DRIVING VEH IN VIOLATION FO RESTRICTED LIC REQUIREMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/22/2019
|KHAN, AYAZ SUBHAN YAWER
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/22/2019
|KHAN, AYAZ SUBHAN YAWER
|(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/22/2019
|KHAN, AYAZ SUBHAN YAWER
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/22/2019
|KHAN, AYAZ SUBHAN YAWER
|DUI
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/22/2019
|ODEA, LAUREN AMANDA
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/22/2019
|VAHEDI, SIAVASH
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|10/22/2019
|WIGGS, MARC STEPHEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/22/2019
|WIGGS, MARC STEPHEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/22/2019
|WIGGS, MARC STEPHEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE