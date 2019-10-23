The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/22/2019BURNS, DANIEL OLIVERFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
10/22/2019COOK, TIMOTHY RICHARD EARLRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
10/22/2019COOK, TIMOTHY RICHARD EARLASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/22/2019COOK, TIMOTHY RICHARD EARLASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/22/2019HAYNES, KERRI ANNTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/22/2019HAYNES, KERRI ANNDANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJUREHELD AT CCDC
10/22/2019HAYNES, KERRI ANNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/22/2019KHAN, AYAZ SUBHAN YAWERDRIVING VEH IN VIOLATION FO RESTRICTED LIC REQUIREMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/22/2019KHAN, AYAZ SUBHAN YAWERNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/22/2019KHAN, AYAZ SUBHAN YAWER(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/22/2019KHAN, AYAZ SUBHAN YAWER(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/22/2019KHAN, AYAZ SUBHAN YAWERDUIRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/22/2019ODEA, LAUREN AMANDAVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/22/2019VAHEDI, SIAVASHFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
10/22/2019WIGGS, MARC STEPHENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/22/2019WIGGS, MARC STEPHENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/22/2019WIGGS, MARC STEPHENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Advertisement
Advertisement
Advertisement