Langston Gash, Julia Roman-Duval win 39th annual Arbutus Firecracker 10K

Langston Gash, of Parkville, wins the Arbutus Firecracker 10K in 32:43 at the 39th Annual Arbutus Firecracker 10K held on July 4. (Jeffrey F. Bill/Baltimore Sun Media)

Langston Gash was the overall winner and Julia Roman-Duval was the top female runner at the 39th Arbutus Firecracker 10K held at Arbutus Middle School on July 4.

Gash, 25, of Parkville, negotiated the 6.2-mile course in 32:43 and was the top performer in the 25-29 age group. He graduated from Edgewood High and Stevenson University and ran at a 5:16 mile pace.

Roman-Duval, 39, of Columbia, won the race for the fifth time. Her time of 35:51 was 40 seconds faster than second-place finisher 36:31 Emily De La Bruyere.

Roman-Duval, who also won the race in 2019, 2018, 2016 and 2014, captured the 35-39 female age group.

Other female age group winners included: Hallie Shepard (19 & under,), Abbey Sullivan (20-24), Emily De La Bruyere (25-29), Hannah Cocchiaro (30-34), Sherry Stick (40-44), Faye Weaver (45-49), Gretchen Ringer 50-54), Ann Fraker (55-59), Denis Frech (60-64), Deborah Cohen (65-69) and Kathy Hennes (70-plus).

Other male age group winners included: Finn Walsh (19 & under), Brian Cave (20-24), Zach Kaminski (30-34), Daniel Rowe (35-39), Dave Berdan (40-44), Stephen Olenick (45-49), Jason Tripp (50-54), Doug Mock (55-59), Stephen Wills (60-64), John Chall (65-69) and Michael Loney (70-plus).

The race, which started in 1982 under the late George Kendrick, was directed by Arbutus resident Martin Goode for the fifth year.

Julia Roman-Duval, of Columbia, was the first female finisher in a time of 35:51 at the 39th annual Arbutus Firecracker 10K. (Jeffrey F. Bill/Baltimore Sun Media)

Male results (top 100)

1. Langston Gash 32:43

2. Zach Kaminski 33:01

3. Daniel Rowe 33:24

4. Finn Walsh 33:28

5. Ty Stump 33:28

6. Dave Berdan 33:42

7. Patrick Blair 34:21

8. Andrew Madison 35:00

9. Brian Cave 35:01

10. Lance Dockery 35:12

11. Mark Eagles 35:33

12. Jonathan Gowen 35:45

13. Jason Tripp 35:54.

14. Adam Driscoll 36:07

15. Doug Mock 36:14

16. Christopher Hauger 36:26

17. Bennett Umhgau 36:32

18. Eian Butler 36:52

19. Eric Schuler 37:04

20. Clark Ridge 37:21

21. Stephen Olenick 38:29

22. Ross Kidd 38:39

23. Jeffrey Spencer 39:07

24. Stephen Alexander 39:52

25. Dustin Morris 39:52

26. Akintunde Morakinyo 39:58

27. Daniel Wang 40:02

28. David Phipps 40:14

29. Richard Reinhardt 40:19

30. Rob Santoni 40:20

31. Eric Ollila 40:24

32. Lucas Ortiz 40:39

33. Aaron Ellison 40:42

34. Noah Kim 40:46

35. David Goldberg 41:23

36. Brian Fields 41:29

37. Brian Battaglia 41:46

38. Chris Colclough 41:58

39. Matthew Ervin 42:14

40. Westley Forsythe 42:15

41. James Winter 42:29

42. Sam Shakeshaft 42:35

43. Tyler Derderian 42:44

44. Scott Gierasch 42:53

45. Haben Tesfay 42:56

46. Sean Ruane 43:00

47. Noah Hutton 43:00

48. Joseph Ambrose 43:18

49. Arnav Gowda 43:19

50. Nathan Roe 43:27

51. Andrew Waldman 43:36

52. John Chall 43:45

53. Thomas Williams 43:48

54. Evan Tsai 44:08

55. Ken Ivanetich 44:18

56. Jason Miller 45:12

57. Jeffrey Weaver 45:18

58. Eugene Myers 45:27

59. Jake Hayden 45:31

60. Daniel Brawn 45:39

61. Dennis Albright 45:41

62. Frank Volny 45:41

63. Paul Gochar 45:53

64. Jeff Newstead 45:57

65. Chris Stein 46:00

66. Jeloni Moore 46:06

67. Christopher Espinal 46:08

68. Josh Formwalt 46:12

69. Michael Caperoon Jr. 46:14

70. Ben Fusco 46:28

71. Marc Hermstein 46:38

72. Alan Mulindwa 46:51

73. David Carpenter 46:51

74. Kevin Brittingham 47:00

75. Seth Billingsley 47:07

76. Sean Kromeke 47:13

77. Alex Bardakh 47:13

78. Moshe Miller 47:19

79. Richard Burrowes 47:26

80. Jeffrey Smith 47:35

81. Matthew Fitzsimmons 47:44

82. John Stanmore 48:36

83. Xuesong Wang 48:39

84. Dan Steil 48:43

85. Gautam Mehta 48:44

86. Jack Nelson 48:52

87. Bryan Prince 48:54

88. Scott Young 48:56

89. Jon Schraft 48:58

90. Ryan Grubb 49:02

91. Adam Brasher 49.03

92. Brian Fleming 49.13

93. Douglas Beizer 49:13

94. Glenn Smith 49:17

95. Ryan Fredrikssor 49:20

96. David Kelly 49:33

97. Steve Coleman 49:42

98. Roberto Magana 49:50

99. Gregory McDivitt 49:54

100. Stephen Wills 50:22

Expand Autoplay Image 1 of 54 Valerie Stocksdale, left, and Roxanne Hatcher, right, check in runners at the 39th Annual Arbutus Firecracker 10K, July 4, 2022. (Jeffrey F. Bill/Baltimore Sun Media)

Female results (top 100)

1. Julia Roman-Duval 35:51

2. Emily De La Bruyere 36:31

3. Hannah Cocchiaro 36:59

4. Meaghan Murray 38:40

5. Ashley Roe 41:18

6. Sherry Stick 41:50

7. Nicole Dawson 42:09

8. Clare Farley 42:19

9. Al Tufano 43:01

10. Neta Ezer 43:52

11. Abbey Sullivan 44:42

12. Ann Fraker 45:21

13. Maggie Stein 46:01

14. Hallie Shepard 46:08

15. Faye Weaver 46:25

16. Tracy Dimond 47:21

17. Mary Baker 47:47

18. Rachel Roberts 47:50

19. Sarah Bergdahl 47:53

20. Priti Bhansali 48:00

21. Deb Hicks 48:02

22. Tricia Cecil 48:04

23. Sarah Lebro 49:03

24. Kendra Smith 49:13

25. Natalie Burrowes 49:30

26. Tammy Liu 49:39

27. Abigail Rust 49:39

28. Heather Hatfield 49:43

29. Victoria Brun 49:51

30. Denise Frech 49:57

31. Becky Rhodes 51:14

32. Janna Wisniewski 51:28

33. Sandi Simon 52:13

34. Rebecca Weimann 52:53

35. Julia Corns 52:52

36. Naomi Corns 52:54

37. Isabela Bianco 53:00

38. Gretchen Ringer 53:10

39. Shari Roberts 53:16

40. Nadrat Siddique 53:24

41. Sarah Hill 53:29

42. Norah Storey MacPhee 53:43

43. Stacey Shea 54:21

44. Aimee Goldman 54:29

45. Heidi Neske 54:46

46. Carrie Groman 54:57

47. Lacey Toth 54:59

48. Anna Griffiths 55:47

49. Marina Metes 55:50

50. Carmen Roberts 56:49

51. Jill Calhoun 57:54

52. Laura Trauth 58:24

53. Rachel Pundt 58:28

54. Julia Carter 58:29

55. Jennifer Dustin 58:55

56. Caroline Ebersole 59:00

57. Lindsay Miller 59:02

58. Georgina Woiak 59:12

59. Laura Goodman 59:20

60. Kelly Kitzmiller 59:21

61. Rebecca Prince 59:27

62. Ashley Seidl 59:28

63. Courtney Fisher 59:28

64. Susan Kim 59:33

65. Katie Repetti 59:36

66. Christina Griffin 59:39

67. Clare Duffy 59:46

68. Kelly Rust 1:00:11

69. Kelly Hergan 1:00:14

70. Deborah Cohen 1:00:14

71. Amanda Seidl 1:00:21

72. Joanna Vickers 1:00:25

73. Kari Whitmer 1:00:30:09

74. Patricia Barillas 1:00:58

75. Bekye Eckert 1:01:28

76. Nichole Hay 1:01:43

77. Emily Fowler 1:01:49

78. Katie Jones 1:01:56

79. Kate Dzurec 1:02:52

80. Katie Dixon 1:03:05

81: Melda Clelland 1:03:12

82. Robyn Toth 1:03:19

83. Leia Cooper 1:03:35

84. Heather Agler 1:03:59

85. Amy Kelly 1:04:29

86. Shannon Heine 1:05: 15

87. Alfred Lowe 1:05: 27

88. Jennifer McDivitt 1:05:42

89. Kristen Miller 1:05: 45

90. Cynthia Evans 1:06:23

91. Nancy Magana 1:06:32

92. Kara Locktish 1:06:39

93. Michelle Macurak 1:07:22

94. Gretchen Gray 1:07:28

95. Colleen McGuinn 1:07:44

96. Lisa Berlin 1:07:49

97. Samira Kamran 1:07:53

98. Kathy Hennes 1:07:57

99. Samantha Smith 1:07:59

100. Wendy Young 1:08:16