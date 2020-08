Carta: Stephanie García, miembro del cuerpo de Report for America, comparte las historias de la comunidad latina de Baltimore

Soy una de las dos reporteras del Report For America y Baltimore Sun. Durante el próximo año, voy a cubrir temas relevantes para las comunidades latinas, y espero traer la pasión por la cultura que me rodeó al crecer a mi trabajo. Mis raíces puertorriqueñas y dominicanas están llenas de caos y alegría. Vengo de un territorio de resistencia, de atardeceres multicolor, de jíbaros y azúcar explotado. El español es como me conecto con mis abuelos, a quienes visito todos los veranos en Santiago, y hace que todo sea más dulce: los mangos que crecen en su patio, ganar al dominó, e incluso la Bachata a todo volumen a la medianoche. Desde Nueva York a Orlando, de Phoenix a Madrid, he trabajado en diferentes culturas como trabajadora social de refugiados, profesora y periodista.