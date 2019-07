‘Nada ha sucedido todavía’, comunidades de inmigrantes al pendiente, pero ninguna actividad de ICE reportada el domingo temprano alrededor de Baltimore

Pocos obreros estaban buscando trabajo junto con Lázaro en el Home Depot en Eastern Avenue en Baltimore : temores de incursiones o no, muchos de ellos se toman el día libre el domingo. Pero Lázaro dijo que no podía permitirse el lujo de tomarse el día libre, y no tenía miedo de aventurarse a trabajar porque no tiene una orden de deportación pendiente y nunca ha tenido problemas con la ley en casa o en los Estados Unidos.