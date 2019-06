Barbara Haddock Taylor, Baltimore Sun

2 slices cucumber 2 leaves mint 1 dash Boker’s bitters 0.5 ounces homemade simple syrup 0.33 ounces Koval Ginger Liqueur 2 ounces Pimm’s No. 1, a liqueur 0.75 ounces fresh lemon juice 1 dash Scrappy’s Grapefruit bitters 1.5 ounce Stillwater Cellar Door Saison Additional cucumber slice and strawberry for garnish 1. Muddle, or crush, cucumber, mint, bitters, simple syrup and ginger liqueur 2. Add Pimm’s and lemon juice 3. Shake and fine-strain into a Collins glass with a few ice cubes 4. Top with Stillwater beer 5. Garnish with cucumber slice and strawberry —Tim Reilly, Ten Ten