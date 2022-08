Usar fotos que encontraste en línea para tu sitio web puede convertirse en un costoso error

¿La foto de ese hermoso amanecer que encontraste a través de una búsqueda en Google? Se vería genial en su sitio web de Airbnb para mostrar a los huéspedes lo hermosas que pueden ser las playas del sur de Florida por la mañana.

Simplemente cópialo y pégalo junto a la foto de esa encantadora cabaña frente al mar que está alquilando. Perfecto, hasta que te contacte un abogado que represente al propietario de esa foto.

La carta dice que cometiste un acto de infracción de derechos de autor (copyright) y que debes desembolsar una buena cantidad de dinero en efectivo si quieres evitar tener que defenderte en un tribunal federal.

Acabas de aprender que todo el contenido que encuentras en el Internet no es tan gratuito.

Una llamada telefónica alertó a John Abdelsayed, un agente de bienes raíces de Trends Realty USA Corp., con sede en West Palm Beach, que estaba siendo acusado de usar ilegalmente una foto como imagen de perfil de una comunidad que incluía una propiedad que estaba tratando de vender.

“Al principio pensé que era una de esas estafas del IRS: ya sabes, ‘envía dinero ahora o alguien estará en tu casa para arrestarte’. Había usado una foto de MLS [Multiple Listing Service] pero pensé que estaba permitido. Luego recibí una carta de demanda y pensé que era una estafa”, dijo. “No fue hasta que presentaron la demanda que me di cuenta de que hablaban en serio”.

La carta exigía $30,000 para evitar litigios, dijo Abdelsayed. La demanda, en nombre de Affordable Aerial Photography, con sede en el condado de Palm Beach, buscaba hasta $150,000, pero los fallos en el caso desde entonces hacen que ese resultado sea poco probable.

Contenido y controversia

Veinte años después de que el servicio de comercio de archivos de música Napster alertara a los proveedores de contenido sobre la facilidad y el volumen de la actividad de infracción de derechos de autor en línea, los usuarios de Internet todavía se están ayudando a sí mismos con contenido que no les pertenece y pagan miles de dólares cuando los atrapan.

Y a medida que continúa la infracción, ha resultado en un aumento “lento pero constante” en la cantidad de propietarios de contenido, abogados y servicios pagos que buscan a los infractores y los atacan, dice Mitch Stoltz, un abogado de planta que se enfoca en propiedad intelectual en Electronic. Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro que aboga por la libertad de expresión y la protección de los derechos de privacidad en línea.

Incluso publicar una foto que no es de tu propiedad en un sitio de redes sociales como Facebook o Instagram puede convertirte en un objetivo si tu página promueve un negocio o si eres una marca reconocible. La estrella de la NBA, LeBron James, y el mariscal de campo de la NFL, DeShawn Watson, aprendieron esto cuando fueron demandados por publicar imágenes de ellos mismos en el juego tomadas por fotógrafos deportivos independientes en sus propias páginas de redes sociales. Ambos deportistas optaron por liquidar las reclamaciones.

Y en la nueva frontera de los derechos de autor, los fotógrafos están demandando a las empresas que utilizan sus publicaciones en las redes sociales con contenido protegido por derechos de autor y las insertan en sitios web, algo que los gigantes tecnológicos como Facebook e Instagram facilitan.

De cualquier manera, los infractores pagan

La mayor parte de la actividad de cumplimiento toma una de dos formas, dice Stoltz. “Hay demandas que intentan defender los derechos de las personas a su trabajo creativo, y básicamente hay demandas que intentan ganar dinero con las amenazas de litigar”, dijo.

Cuál es cuál depende del propietario del contenido y de los bufetes de abogados que presenten los reclamos, dijo. Pero una cosa es cierta: si recibe una carta exigiendo el pago para evitar un litigio, pagará. O pagará para evitar una demanda o le pagará a un abogado para que lo defienda.

En el Tribunal de Distrito de EEUU en el sur de Florida, un puñado de empresas se ha presentado una y otra vez como demandantes en demandas por infracción de derechos de autor. Uno es Strike 3 Holdings, una empresa con sede en Delaware que demanda a las personas que usan sitios de intercambio de archivos para descargar películas para adultos. La empresa presenta una demanda contra los demandados basándose únicamente en sus direcciones IP y luego cita a los proveedores de servicios de Internet para obtener los nombres de los clientes que utilizan esas direcciones IP.

Tres son estudios de fotografía. Affordable Aerial Photography, que toma fotos de casas de lujo en el sur de Florida para listados de bienes raíces, ha presentado 134 demandas desde 2014, incluidas 89 en el Distrito Sur de Florida que datan de 2020. Sus objetivos son principalmente agencias de bienes raíces pero incluyen aseguradoras, un grupo de gestión de patrimonio, resorts y firmas de diseño web.

Otra es Prepared Food Photos, una empresa de Lake Worth que vende suscripciones para acceder a cientos de fotos de archivo de platos, carnes, mariscos y productos agrícolas populares estilo restaurante.

El estudio ha demandado a 58 empresas, incluidas 22 en el sur de Florida, que van desde mayoristas de productos agrícolas, proveedores de carne, servicios de entrega de alimentos y pequeños restaurantes.

Blaine Harrington, un fotógrafo de viajes con sede en Denver con más de 45 años de experiencia trabajando para revistas nacionales, editoriales de libros, organizaciones sin fines de lucro y grandes corporaciones, ha presentado más de 100 demandas por infracción desde 2017, incluidas 21 en el sur de Florida contra una variedad de demandados, incluidos hoteles, agencias de viajes, corredores de yates, atracciones turísticas e incluso el condado de Monroe en una foto tomada en los Cayos de Florida.

Abogado: Los creadores merecen ser pagados

Daniel DeSouza, abogado de Coral Springs y socio de la firma CopyCat Legal PLLC que representa a las tres empresas de fotografía, dice que sus clientes merecen ser compensados por el uso comercial de su trabajo. El hecho de no proteger su contenido, dice, podría llevar a futuros infractores a afirmar que al creador no debe importarle si su trabajo se usa de forma gratuita.

“Si tienes un cliente agresivo, a menudo lo llamarán troll de derechos de autor y demasiado agresivo”, dijo. “Tomar el enfoque opuesto puede interpretarse como que permite la infracción. He tenido demasiadas demandas en las que la defensa es: ‘Esta persona no protegió sus derechos de autor’”.

Harrington ha tomado 500,000 imágenes en más de 80 países y unas 50,000 están publicadas en su sitio web, dice. Debido a que ha deshabilitado la capacidad de descargar directamente sus imágenes desde su sitio web, los infractores solo pueden obtenerlas tomando capturas de pantalla de baja resolución o buscándolas en otros sitios web.

El fotógrafo Blaine Harrington III afuera del Palacio Potala, Lhasa, Tíbet, China, en 2013. Harrington, quien ha tomado más de 500,000 fotos durante su carrera de cinco décadas, persigue a los usuarios de Internet que han publicado sus fotos sin pagar por ellas. (Courtesy © Blaine Harrington III)

El sitio web de Harrington está lleno de avisos de derechos de autor. Uno dice que ninguna foto en el sitio “pertenece al dominio público”.

Y, sin embargo, una búsqueda de imagen inversa de una de las fotos de Harrington, una vista pastoral de un camino que serpentea a través del país de los caballos de Kentucky, arroja 624 usos en 16 páginas de resultados de búsqueda de Google.

En el sitio de Wikimedia Commons, donde los creadores publican imágenes para uso libre de regalías, la foto se acredita como propiedad de otra persona y se etiqueta como disponible gratuitamente para cualquier uso. Los usuarios que confían en esa garantía corren el riesgo de ser demandados por infracción.

DeSouza dice que los proveedores de contenido prolíficos como Harrington deben confiar en terceros, incluidos los bufetes de abogados que practican la ley de infracción de derechos de autor, para proteger sus derechos. “Tiene 500,000 fotos”, dijo DeSouza. “A este tipo le tomaría 85 años rastrear todas las infracciones”.

En una entrevista, Harrington dijo que los abogados de la oposición lo han retratado como un troll de derechos de autor “que publica este material en Internet con el único propósito de atrapar a los infractores”.

No está de acuerdo con tales acusaciones, como un profesional solicitado que ha estado tomando fotografías de alta calidad desde la década de 1970 para revistas como Time, Forbes, National Geographic y muchas otras.

Además de casi cinco décadas de experiencia, ha invertido alrededor de $100,000 en equipos de cámaras, computadoras, monitores, discos duros, software y un dron. Luego están los gastos de viaje, hoteles, alquiler de helicópteros o globos aerostáticos y seguros de responsabilidad civil.

“Este es mi punto de vista”, dijo. “Tomé estas fotos y merezco que me paguen. No tengo mucha simpatía por las personas que no se molestan en averiguar cómo licenciar una foto”.

Algunos creadores de contenido pagan a empresas, como TinEye, para buscar constantemente en Internet usos infractores. También hay firmas de abogados que realizan búsquedas, aunque DeSouza dice que su firma no se encuentra entre ellas y depende de los creadores para alertar a la firma sobre posibles reclamos.

Y hay propietarios de contenido que persiguen reclamos de manera más agresiva que otros, dice DeSouza. La mayoría de los bufetes de abogados toman los casos de infracción de derechos de autor en contingencia, lo que significa que solo les pagan cuando ganan en la corte o convencen a los objetivos para llegar a un acuerdo, porque los propietarios de contenido generalmente no pueden pagar los honorarios por hora de los abogados por adelantado, dice.

Ese arreglo dependiente de los resultados es la razón por la cual los infractores objetivo casi siempre terminan pagando algo. Por cada demanda que se presenta, hay un número incalculable de objetivos que pagan para hacer desaparecer la amenaza, dijo Stoltz.

Por lo general, los propietarios de contenido recurren a demandas cuando los infractores acusados ignoran sus comunicaciones iniciales, dijeron DeSouza y Harrington.

“Se llega a un punto en las negociaciones al tratar de obtener un acuerdo en el que el infractor no reconoce el caso o no se toma en serio el intento de resolver el asunto”, dijo Harrington. Entonces “se hace necesario interponer una demanda. En la mayoría de estos casos, si no en todos, esto ha llevado a acuerdos”.

Complicado para los agentes agentes inmobiliarios

La mayoría de los objetivos de los esfuerzos de Affordable Aerial Photography son agentes inmobiliarios que deberían saberlo mejor, dice DeSouza.

BeachesMLS, el servicio de listado de agentes inmobiliarios en los condados de Broward, Palm Beach y St. Lucie, establece en su sitio web que los usuarios deben obtener el consentimiento por escrito de los propietarios de cualquier propiedad intelectual, incluidas las fotografías del Servicio de listado múltiple de amplia circulación, antes de usarlas en sus propios materiales o sitios web.

Marla Martin, vocera de la organización comercial estatal Florida Realtors, dijo que los abogados de la organización comparten consejos en artículos publicados en floridarealtors.org.

Pero descubrir qué es legal puede ser complicado para los agentes de bienes raíces, dice Griffin C. Klema, un abogado del área de Tampa que defiende a los objetivos de las demandas y exige cartas de los clientes de DeSouza y otros.

Por ejemplo, un complemento de sitio web de uso común permite a los agentes inmobiliarios mostrar fotos y descripciones en sus sitios web que otros agentes inmobiliarios han subido al MLS.

Los agentes inmobiliarios que incrustan el feed MLS en sus sitios web a través del complemento no tienen culpa por infringir el contenido subido por otros, siempre que publiquen un lenguaje conocido como la disposición de “puerto seguro” de la Ley de derechos de autor del milenio digital.

El lenguaje de puerto seguro debe indicar que el operador del sitio web no tiene conocimiento real del contenido infractor, no recibe ningún beneficio financiero directo del contenido infractor, ha registrado un agente designado en la Oficina de derechos de autor de EE.UU. para recibir quejas y toma medidas inmediatas para eliminar el contenido del infractor de contenido cuando se notifica.

Algunos agentes inmobiliarios tienen la impresión de que también están protegidos si copian y pegan fotos directamente desde el feed de la MLS en sus propios sitios, dijo Klema. Ese no es necesariamente el caso. Los derechos difieren según la MLS (hay cerca de 600 a nivel nacional) y lo que se establece en los contratos entre los fotógrafos y los agentes que los contratan, dijo.

Los fotógrafos profesionales normalmente conservan la propiedad de todo lo que toman para los clientes, dice DeSouza, y los clientes les otorgan licencias para usos específicos y limitados. Cualquier otra persona que quiera usar una foto en particular es responsable de localizar al fotógrafo y obtener su propia licencia.

Deberían saberlo mejor

Los infractores se dividen en diferentes categorías, dijeron los abogados.

Algunos, “como el hijo de los dueños de un pequeño restaurante que encuentra una foto de comida en línea y la publica en un sitio web que están actualizando para mamá y papá”, están acostumbrados a compartir imágenes y memes y creen que tienen derecho a usarlas. lo que sea que aparezca en una búsqueda de imágenes de Google, dijo DeSouza.

Los agentes inmobiliarios y los diseñadores de sitios web, dice, están en la categoría de infractores que deberían saberlo mejor pero lo hacen de todos modos.

Sorprendentemente, dice, los propios abogados se encuentran entre los que saben, o deberían haber sabido, mejor.

“Si hace clic en el sitio web de un bufete de abogados y ve una imagen de una cáscara de plátano, una cinta de precaución o un letrero de ‘precaución piso mojado’, apuesto a que verá esas mismas fotos cientos de veces en la web”. Dijo que no sabe por qué los abogados tienden a infringir los derechos de autor. “Tal vez piensen: ‘Nadie se va a enterar, entonces, ¿por qué no?’”.

Ellos no se van

Los expertos instan a quienes reciben cartas de demanda a abordar el asunto de inmediato, negociando un acuerdo con el propietario de los derechos o contratando a un abogado para determinar el camino más prudente a seguir. Lo peor que hace la gente es ignorar cartas, correos electrónicos o llamadas telefónicas.

Los reclamos no van a desaparecer, y el precio de liquidación solo aumentará si se ignoran, advirtió Florida Realtor en un artículo de 2014 en su revista comercial.

Los acusados que no respondan a las demandas federales pueden encontrarse en el lado perdedor de los juicios por defecto que normalmente cuestan $50,000, dijo DeSouza.

Klema insta a los objetivos a contratar a un abogado defensor lo antes posible. Saben cómo minimizar los daños o posiblemente incluso superar los cargos por infracción, dijo.

Una estrategia implica convencer a un juez de que un reclamo debe resolverse por “daños reales”, “daños legales” o ganancias del infractor, dijo.

Por lo general, los abogados de los propietarios de contenido buscarán automáticamente daños legales, que están establecidos por la ley federal en $750 a $30,000 por infracción si se determina que no fue intencional, y hasta $150,000 si fue intencional.

Para tener derecho a daños legales, el propietario del contenido debe demostrar que la infracción se cometió después de que el trabajo se registró en la Oficina de derechos de autor de EEUU.

Si la obra no estaba registrada antes de la infracción, no se pueden otorgar honorarios de abogados y los propietarios se limitan a buscar “daños reales”. Como implica el término, se refiere a la cantidad real de dinero que el propietario del contenido perdió cuando el infractor no lo contrató ni autorizó su trabajo.

Esto puede ser mucho menor, particularmente si el demandado puede probar que los daños deberían ser iguales a la pérdida de ingresos del propietario del contenido. Los beneficios que el infractor obtuvo mediante el uso de la obra protegida por derechos de autor también pueden concederse si superan los daños reales.

Lee la nota completa en: Copyright.

Ron Hurtibise, 954-356-4071, Twitter @ronhurtibise o email rhurtibise@sunsentinel.com.