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In Chicago, 59 people have been shot this year. That is 4 more than 2019.

Data through Monday, January 13

The Chicago Tribune crime team tracks shooting victims in Chicago. Data represents number of victims, not shooting incidents. Homicide data can be found here. This page will be updated weekly.

Shootings, so far this year

When shootings occur

For the previous 365 days

Homicides tend to peak in the summer months, on the weekend and during the evening and night.

Month

Day

Time

Where shootings happen

For the previous 365 days

Shooting victims are most concentrated in the South and West sides. For shooting victims so far in 2019.

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The victims of shootings

50 most recent victims in 2020

2:03 AM, Jan 13

52-year-old male

7:19 PM, Jan 12

19-year-old male

7:19 PM, Jan 12

18-year-old male

9:28 PM, Jan 11

46-year-old male

6:00 AM, Jan 11

37-year-old male

4:18 AM, Jan 11

35-year-old female

2:50 AM, Jan 11

29-year-old male

8:30 PM, Jan 10

26-year-old male

6:03 PM, Jan 10

34-year-old male

5:04 PM, Jan 10

17-year-old male

3:30 PM, Jan 9

17-year-old male

5:00 PM, Jan 9

19-year-old male

3:30 AM, Jan 8

30-year-old male

5:10 PM, Jan 8

33-year-old male

1:15 AM, Jan 8

READ STORY

1:00 AM, Jan 8

25-year-old male

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1:00 AM, Jan 8

24-year-old male

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10:10 PM, Jan 6

33-year-old male

9:25 PM, Jan 6

49-year-old female

7:15 PM, Jan 6

58-year-old male

2:05 PM, Jan 6

24-year-old male

2:05 PM, Jan 6

59-year-old male

2:44 AM, Jan 6

27-year-old male

3:48 PM, Jan 5

27-year-old male

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3:48 PM, Jan 5

20-year-old male

READ STORY

3:48 PM, Jan 5

39-year-old male

READ STORY

8:07 PM, Jan 5

36-year-old male

8:07 PM, Jan 5

28-year-old male

3:48 PM, Jan 5

17-year-old male

READ STORY

2:22 AM, Jan 5

27-year-old male

2:22 AM, Jan 5

26-year-old male

8:47 PM, Jan 4

17-year-old male

3:15 PM, Jan 4

Male

READ STORY

12:15 PM, Jan 4

Male

READ STORY

12:15 PM, Jan 4

Male

READ STORY

9:42 AM, Jan 4

23-year-old male

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9:16 AM, Jan 4

19-year-old male

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9:16 AM, Jan 4

18-year-old male

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10:47 AM, Jan 4

17-year-old male

8:08 PM, Jan 4

53-year-old male

1:47 AM, Jan 4

49-year-old male

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6:22 PM, Jan 3

31-year-old male

2:18 PM, Jan 3

16-year-old male

2:04 PM, Jan 3

24-year-old male

11:29 AM, Jan 3

33-year-old male

12:56 AM, Jan 2

27-year-old male

12:59 PM, Jan 2

18-year-old male

1:40 PM, Jan 2

30-year-old male

12:30 PM, Jan 2

31-year-old male

READ STORY

10:45 AM, Jan 2

46-year-old male

7:22 PM, Jan 2

23-year-old male

6:15 PM, Jan 2

18-year-old male

5:20 PM, Jan 2

24-year-old male

12:14 AM, Jan 1

24-year-old female

4:59 AM, Jan 1

31-year-old male

4:53 AM, Jan 1

21-year-old male

5:43 AM, Jan 1

19-year-old male

5:25 PM, Jan 1

26-year-old male

10:02 PM, Jan 1

28-year-old male

Source: Shooting victims are tracked by the Chicago Tribune crime team

@chitribgraphics

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