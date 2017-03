Carroll County 2017 outstanding teacher nominations released

Carroll County Public Schools has released the list of teachers nominated for Outstanding Teacher Awards. There were 397 educators nominated.

The Carroll County Chamber of Commerce will select eight finalists this month, who become candidates for the Carroll County Teacher of the Year.

The Outstanding Teacher Awards recognize the men and women of CCPS who represent excellence in the teaching profession. Any full-time elementary, middle or high school, career and technology, or special education teacher or media specialist in CCPS is eligible for nomination. School counselors are not eligible for nomination under Maryland State Teacher of the Year eligibility requirements.

Finalists will be honored during an event at Westminster High School at 6 p.m. March 29.

Outstanding teachers nominees 2017

Elementary schools

Carrolltowne

Donna Buppert

Judy Griffith

Bridget Hopkins-Fisher

Greg Killian

Claire Reese

Kerry Rosier

Cranberry Station

Erica Airing

Michele Bair

Leslie Bollinger

Heidi Brewer

Christy Calvert

Megan Chrencik

Meghan Grimm

Rebecca Jarboe

Kimberly Kucharski

Nicole Legler

Beth Lindsay

Heather McKenzie

Kellee Mulder

Heidi Neske

Catherine Rudd

Courtney Sherdel

Erica Warner

Ebb Valley

Tracey Abell

Cathy DeStefano

Heather Fritz

Shelley Frock

Melanie Lazzelle

Erin Prajzner

Cara Roberts

Jami Robinson

Nicole Wareheim

Eldersburg

Alexis Bush

Hope Debelius

Laurie Jones

Amy Slagle

Elmer Wolfe

Liisa Austin

Holly Belfont

Ann Carr

Deanna Evans

Derrik Hess

Kelly May

Sarah Morrissett

Sarah Watcher

Marjorie Wheeler

Elmer Wolfe/Mechanicsville

John Tumulty

Freedom

Karen Bradshaw

Jane Castner

Kimberly Duppins-Stanton

Rose Goeres

Nicole Streaker

Karen Van Fossen

Kelly Waterman

Carolene Will

Friendship Valley

Sydney Dobbin

Natalie Litzau

Jillian Rothschild

Laura Walsh

Hampstead

Katherine Luzier

Alayna Moore

Pamela Uhlman

Linton Springs

Meghan Christensen

Timothy Litzau

Loel Romeo

Jennifer Sankovich

Kelley Smith

Tina Twery

Emily Vucich

Manchester

Jennifer Cuneo

Brandon Cunningham

Tammie D'Anthony

Kimberly Diggs

Gwendolyn Furano

Gemma Kalbaugh

Dawn Paxton

Georgina Roy

Bonnie Stevens

Mechanicsville

Colleen Donaldson

Michelle Gentile

Nanci Karner

Kathleen Koslowski

Lauren Nozeika

Carole Potter

Amanda Rampata

Jennifer Ring

Kathleen Stauder

Christina Storie

Lindsey Tighe

Alexa Vehovic

Mechanicsville/Freedom

Caroline Chucko

Mount Airy

Karen Dulany

Maureen Heim

Carol Kitzmiller

William Murphy

Leah Offutt

Ann Rossman

Elizabeth Snively

Kathryn Williams

Parr's Ridge

Heather Conaway

Kimberly Dunn

Brianna Jasion

Jan Nies

Allyson Sealfon

Piney Ridge

Lindsay Bangle

Laura Broome

Kathy Graumann

Deborah Jones

Meghan McNulty

Jamie Nave

Lindsay Palmer

Robert Moton

Brittany Collett

Michelle Fender

Kristin Kalmus

Todd Leckron

Patricia McHale

Angela McNamara

Dianne Russell

Janet Shearer

Tanya Stephenson

Deborah Zukowski

Runnymede

Jennifer Bimestefer

Natalie Bordner

Elizabeth Chaney

Lori Douglas

Samantha Gostic

Nicole Hunsicker

Carrie Jonsson

Jennifer Katherman

Mary Mechalske

Brenda Medlock

Megan Tyler

Jennifer Warner

Andrea Warnick

Runnymede/Friendship Valley

Michelle Fitzgerald

Sandymount

Joann Benson

Erica Diffendal

Lisa Hopwood

James Keegan

Elizabeth Kenny

Debra Kiley

Lisa Martin

Jennifer Moore

Ryan Nazelrod

Kacy Pohlhaus

Sarah Redmond

Spring Garden

Karen Bauer

Jenna Blum

Diane Groft

Erica McAndrew

Shane O'Neal

Carrie Stitcher

Taneytown

Heide Alston

Kathy Carhart

Jennifer Cherneski

Emily Nazelrod

Katie Tillett

Connie Tumulty

Westminster

Amy Appleby

Rachel Bartee

Gail Coppersmith

Amanda Frushour

William Holtz

Andrea Loskarn

Katie Robertson-Green

Christa Speigle

Susan Taylor

Brian Thompson

Alison Welch

Theresa Willoughby

Christine Winemiller

William Winchester

Jamie Hopkins

Emily Hymiller

Lorraine Myers

Winfield

Sarah Crawford

Joanne Davis

Sara Givens

Denise Sharbaugh

Middle schools

East

Meagan Becker

Nicholas DePace

Brian Drake

Andrea Worthy

Mount Airy

Perry Anderson

Sarah Brown

Virginia Centi

Barbara Langrall

Tiffany Lewis

Marissa Luipersbeck

Gregor Mihalko

Morgan Hastings

Noah Scholl

Jeffrey Summers

Lori True

Sarah Weaver

North Carroll

April Baile

Kara Barth

Cathy Basil

Christine Baummer

Wendy Callahan

Frances Diseroad

Marsha Doolan

Theresa Duryea

Sara Findlay

Christine Hill

Brandon Knight

Jean Mason

Nancy Mays

Rachel Morgan

Katie Raith

Donna Reck

Brittney Shaffer

Kierre Vinson

Jacquelynn Williar-Voland

Scott Warner

Margaret Zorn

North Carroll/East

Michelle Nightingale

Northwest

Melissa Baumiller

Bradley Bevans

Brittany Bishop

Paul Christenson

Kelly Davey

Brandee Davis

Alexis Duffy

Deborah Forgette

Edward Hull

Chris Hynes