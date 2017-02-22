Daily arrest report February 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/21/17
|BENESCH, JAMES NICHOLAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/21/17
|BENESCH, JAMES NICHOLAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/21/17
|BENESCH, JAMES NICHOLAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/21/17
|BERGIN, RICHARD KENTON
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/21/17
|BERGIN, RICHARD KENTON
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/21/17
|BOWERS, JOHN SAMUEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/21/17
|HAULER, ANDREW JOSEPH
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/21/17
|LAMBERT, AMINAH KHAN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/21/17
|LAMBERT, AMINAH KHAN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/21/17
|LAMBERT, AMINAH KHAN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|2/21/17
|LAU, JEFFREY ROSS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/21/17
|PICKARD, BETHANY MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE