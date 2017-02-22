Police arrest Baltimore dirt bike 'godfather,' allege he maintained a 'chop shop'

Daily arrest report February 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/21/17BENESCH, JAMES NICHOLASASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/21/17BENESCH, JAMES NICHOLASASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/21/17BENESCH, JAMES NICHOLASASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/21/17BERGIN, RICHARD KENTONFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/21/17BERGIN, RICHARD KENTONFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/21/17BOWERS, JOHN SAMUELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/21/17HAULER, ANDREW JOSEPHPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/21/17LAMBERT, AMINAH KHANDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/21/17LAMBERT, AMINAH KHANDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/21/17LAMBERT, AMINAH KHANFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
2/21/17LAU, JEFFREY ROSSVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/21/17PICKARD, BETHANY MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
45°