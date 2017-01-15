Daily arrest report January 14, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|1/14/17
|HARDING, GREGG WARREN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/14/17
|HARDING, GREGG WARREN
|DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/14/17
|HARDING, GREGG WARREN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/14/17
|NORRIS, BRITTANI MARIE
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/14/17
|NORRIS, BRITTANI MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/14/17
|NORRIS, BRITTANI MARIE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/14/17
|NORRIS, BRITTANI MARIE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/14/17
|NORRIS, BRITTANI MARIE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/14/17
|RILEY, STEPHEN DOUGLAS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|1/14/17
|RILEY, STEPHEN DOUGLAS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|1/14/17
|RILEY, STEPHEN DOUGLAS
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|1/14/17
|SKAL, CARL EDWARD III
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|1/14/17
|SKAL, CARL EDWARD III
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE