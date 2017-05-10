Daily arrest report for May 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/9/17
|COLEMAN, WENDELL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/9/17
|COLEMAN, WENDELL
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/9/17
|COLEMAN, WENDELL
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/9/17
|COLEMAN, WENDELL
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/9/17
|ESCOLOPIO, ZACHARY DAKOTA
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|5/9/17
|GREENSTREET, HOWARD CARROLL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/9/17
|HACKER, JEFFREY ALLAN SR
|ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER
|HELD AT CCDC
|5/9/17
|HAGAN, MATTHEW ALLEN
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/9/17
|JOHNSON, MICHAEL ALLEN
|CRIMINALLY NEGLIGENT MANSLAUGHTER VEHICLE/VESSEL
|TAKEN BEFORE JUDGE
|5/9/17
|JOHNSON, MICHAEL ALLEN
|NEGLIGENT DRIVING
|TAKEN BEFORE JUDGE
|5/9/17
|JOHNSON, MICHAEL ALLEN
|FAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISION
|TAKEN BEFORE JUDGE
|5/9/17
|JOHNSON, MICHAEL ALLEN
|SPEED GREATER THAN REASONABLE
|TAKEN BEFORE JUDGE
|5/9/17
|LECKRON, SPENCER LEE JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/9/17
|LECKRON, SPENCER LEE JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/9/17
|MIZE, BRENT XAVIER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/9/17
|MOBLEY, JOSHUA ONEIL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/9/17
|MONTI, GALEN ROBERT JR
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/9/17
|POLK, JULIE ANN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/9/17
|WASHINGTON, BRYCE PERRY
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC