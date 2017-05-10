Early parole rejected for former Bishop Heather Cook

Daily arrest report for May 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/9/17COLEMAN, WENDELLCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/9/17COLEMAN, WENDELLPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/9/17COLEMAN, WENDELLPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/9/17COLEMAN, WENDELLCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/9/17ESCOLOPIO, ZACHARY DAKOTABURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
5/9/17GREENSTREET, HOWARD CARROLLFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/9/17HACKER, JEFFREY ALLAN SRATTEMPTED SECOND DEGREE MURDERHELD AT CCDC
5/9/17HAGAN, MATTHEW ALLENCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/9/17JOHNSON, MICHAEL ALLENCRIMINALLY NEGLIGENT MANSLAUGHTER VEHICLE/VESSELTAKEN BEFORE JUDGE
5/9/17JOHNSON, MICHAEL ALLENNEGLIGENT DRIVINGTAKEN BEFORE JUDGE
5/9/17JOHNSON, MICHAEL ALLENFAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISIONTAKEN BEFORE JUDGE
5/9/17JOHNSON, MICHAEL ALLENSPEED GREATER THAN REASONABLETAKEN BEFORE JUDGE
5/9/17LECKRON, SPENCER LEE JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/9/17LECKRON, SPENCER LEE JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/9/17MIZE, BRENT XAVIERVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/9/17MOBLEY, JOSHUA ONEILCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
5/9/17MONTI, GALEN ROBERT JRBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/9/17POLK, JULIE ANNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/9/17WASHINGTON, BRYCE PERRYCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
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