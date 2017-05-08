Dismissed: Low-income renters in Baltimore become migrants in their own city

Daily arrest report for May 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/7/17COCKRAN, JAMES HOLLISDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE 
5/7/17COCKRAN, JAMES HOLLISDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
5/7/17COCKRAN, JAMES HOLLISATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP 
5/7/17COCKRAN, JAMES HOLLISATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP 
5/7/17COCKRAN, JAMES HOLLISDRIVING WITHOUT LICENSE 
5/7/17COCKRAN, JAMES HOLLISDRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINOR 
5/7/17COCKRAN, JAMES HOLLISDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
5/7/17KINSER, DENNIS WAYNEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/17KINSER, DENNIS WAYNEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/17KINSER, DENNIS WAYNEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/17KINSER, DENNIS WAYNEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/17KINSER, DENNIS WAYNEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/7/17RENNER, VERNON SAMUELRAPE SECOND DEGREE 
5/7/17RENNER, VERNON SAMUELSEX OFFENSE SECOND DEGREE 
5/7/17RENNER, VERNON SAMUELASSAULT-SECOND DEGREE 
5/7/17YATES, DAVID EARLASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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