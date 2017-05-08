Daily arrest report for May 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/7/17
|COCKRAN, JAMES HOLLIS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|5/7/17
|COCKRAN, JAMES HOLLIS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|5/7/17
|COCKRAN, JAMES HOLLIS
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|5/7/17
|COCKRAN, JAMES HOLLIS
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|5/7/17
|COCKRAN, JAMES HOLLIS
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|5/7/17
|COCKRAN, JAMES HOLLIS
|DRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINOR
|5/7/17
|COCKRAN, JAMES HOLLIS
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|5/7/17
|KINSER, DENNIS WAYNE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/17
|KINSER, DENNIS WAYNE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/17
|KINSER, DENNIS WAYNE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/17
|KINSER, DENNIS WAYNE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/17
|KINSER, DENNIS WAYNE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/7/17
|RENNER, VERNON SAMUEL
|RAPE SECOND DEGREE
|5/7/17
|RENNER, VERNON SAMUEL
|SEX OFFENSE SECOND DEGREE
|5/7/17
|RENNER, VERNON SAMUEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|5/7/17
|YATES, DAVID EARL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE