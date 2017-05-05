Daily arrest report for May 4, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/4/17
|ADAMS, ZACHARY ANTHONY
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED ON BOND
|5/4/17
|ADAMS, ZACHARY ANTHONY
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|RELEASED ON BOND
|5/4/17
|ADAMS, ZACHARY ANTHONY
|STALKING
|RELEASED ON BOND
|5/4/17
|ADAMS, ZACHARY ANTHONY
|ELECTRONIC MAIL HARASS
|RELEASED ON BOND
|5/4/17
|BUTTS, SCOTT DOUGLAS
|THEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|5/4/17
|BUTTS, SCOTT DOUGLAS
|THEFT-SCHEME: $100,000 PLUS
|HELD AT CCDC
|5/4/17
|KINARD, TIFFANY SHANAE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/4/17
|MUSE, NICHOLAS LLYOD
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/4/17
|MUSE, NICHOLAS LLYOD
|LETTERS: OPEN WITHOUT PERMISSION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/4/17
|MUSE, NICHOLAS LLYOD
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/4/17
|O'CONELL, LANNY JASON
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/4/17
|O'CONELL, LANNY JASON
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE