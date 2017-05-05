Priest's body exhumed in investigation of nun's killing

Daily arrest report for May 4, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/4/17ADAMS, ZACHARY ANTHONYVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED ON BOND
5/4/17ADAMS, ZACHARY ANTHONYHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED ON BOND
5/4/17ADAMS, ZACHARY ANTHONYSTALKINGRELEASED ON BOND
5/4/17ADAMS, ZACHARY ANTHONYELECTRONIC MAIL HARASSRELEASED ON BOND
5/4/17BUTTS, SCOTT DOUGLASTHEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
5/4/17BUTTS, SCOTT DOUGLASTHEFT-SCHEME: $100,000 PLUSHELD AT CCDC
5/4/17KINARD, TIFFANY SHANAECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
5/4/17MUSE, NICHOLAS LLYODTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
5/4/17MUSE, NICHOLAS LLYODLETTERS: OPEN WITHOUT PERMISSIONRELEASED-UNSECURED BOND
5/4/17MUSE, NICHOLAS LLYODBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
5/4/17O'CONELL, LANNY JASONCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/4/17O'CONELL, LANNY JASONCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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