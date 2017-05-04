Daily arrest report for May 3, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/3/17
|BECRAFT, MICHELLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/3/17
|BISZANT, DANIEL LEWIS
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|5/3/17
|BRAUN, LAURA MICHELLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|5/3/17
|CRUM, TYLER EUGENE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|5/3/17
|KALTENBACH, ROBERT BRIAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/3/17
|KEENEY, SHELLEY JEAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|5/3/17
|MCLELLAND, MICHAEL FRANCIS
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|5/3/17
|POWELL, LINDA JANE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/3/17
|POWELL, LINDA JANE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/3/17
|POWELL, LINDA JANE
|FAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/3/17
|POWELL, LINDA JANE
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/3/17
|POWELL, LINDA JANE
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/3/17
|POWELL, LINDA JANE
|DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/3/17
|POWELL, LINDA JANE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/3/17
|SPANGLER, RONALD ALAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/3/17
|TEW, JEFF ALLEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC