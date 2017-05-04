Howard board pledged to pay Foose $1.65M package to step down

Daily arrest report for May 3, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/3/17BECRAFT, MICHELLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/3/17BISZANT, DANIEL LEWISFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
5/3/17BRAUN, LAURA MICHELLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
5/3/17CRUM, TYLER EUGENEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
5/3/17KALTENBACH, ROBERT BRIANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/3/17KEENEY, SHELLEY JEANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
5/3/17MCLELLAND, MICHAEL FRANCISVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
5/3/17POWELL, LINDA JANEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/3/17POWELL, LINDA JANEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/3/17POWELL, LINDA JANEFAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/3/17POWELL, LINDA JANEFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/3/17POWELL, LINDA JANEFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDEDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/3/17POWELL, LINDA JANEDRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/3/17POWELL, LINDA JANEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/3/17SPANGLER, RONALD ALANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/3/17TEW, JEFF ALLENASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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