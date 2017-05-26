Daily arrest report for May 25, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/25/17
|LANE, ANDRE NMN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|5/25/17
|GASS, ALEXANDER LEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|5/25/17
|BROWN, TEMPEST AMBER-LEE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/25/17
|HEDDENS, STEVEN DANIEL JR
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|5/25/17
|MUSE, NICHOLAS LLYOD
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/25/17
|SCHISSLER, JESSE EDWARD IV
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|5/25/17
|SCHISSLER, JESSE EDWARD IV
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/25/17
|HERRION, RALPH LEE III
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/25/17
|DAVIS, KIMBERLY SUE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/17
|DAVIS, KIMBERLY SUE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/17
|DAVIS, KIMBERLY SUE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/17
|DAVIS, KIMBERLY SUE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/17
|DAVIS, KIMBERLY SUE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/17
|DAVIS, KIMBERLY SUE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/17
|DAVIS, KIMBERLY SUE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/17
|SPINICCHIA, MELISSA JEAN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/25/17
|STROMBERG, KEITH ANDREW
|CDS DISTRIBUTE-NARCOTIC
|HELD AT CCDC