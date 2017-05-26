Daycare worker charged with murder in death of 8-month-old girl

Daily arrest report for May 25, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/25/17LANE, ANDRE NMNDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
5/25/17GASS, ALEXANDER LEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
5/25/17BROWN, TEMPEST AMBER-LEETHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/25/17HEDDENS, STEVEN DANIEL JRFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
5/25/17MUSE, NICHOLAS LLYODTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/25/17SCHISSLER, JESSE EDWARD IVMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
5/25/17SCHISSLER, JESSE EDWARD IVASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/25/17HERRION, RALPH LEE IIIFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/25/17DAVIS, KIMBERLY SUEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/17DAVIS, KIMBERLY SUERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/17DAVIS, KIMBERLY SUEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
5/25/17DAVIS, KIMBERLY SUEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/17DAVIS, KIMBERLY SUEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/17DAVIS, KIMBERLY SUEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/17DAVIS, KIMBERLY SUEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/17SPINICCHIA, MELISSA JEANCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/25/17STROMBERG, KEITH ANDREWCDS DISTRIBUTE-NARCOTICHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
64°