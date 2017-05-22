Daily arrest report for May 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/21/17
|ATWELL, WILLIAM JOSEPH JR
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|5/21/17
|BLAKEY, TIMOTHY ADDISON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|5/21/17
|BLAKEY, TIMOTHY ADDISON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|5/21/17
|BLAKEY, TIMOTHY ADDISON
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|5/21/17
|FENOFF, MELANIE LYNN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/17
|FENOFF, MELANIE LYNN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/17
|FENOFF, MELANIE LYNN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/17
|FENOFF, MELANIE LYNN
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/17
|MCELROY, JAMES ISAAC
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/21/17
|WOODS, JACK
|THEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/21/17
|WOODS, JACK
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/21/17
|WOODS, JACK
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/21/17
|WOODS, JACK
|DRIVING WHILE PRIVLEGE IS CANCELED,SUSPENDED,REFUSED,REVOKED
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/21/17
|WOODS, JACK
|FAILING TO PERFORM REQUIRED ACT PERTAINING TO DRIVERS LIC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/21/17
|WOODS, JACK
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/21/17
|WOODS, JACK
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/21/17
|WOODS, JACK
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND