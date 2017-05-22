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Daily arrest report for May 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/21/17ATWELL, WILLIAM JOSEPH JRVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
5/21/17BLAKEY, TIMOTHY ADDISONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE 
5/21/17BLAKEY, TIMOTHY ADDISONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
5/21/17BLAKEY, TIMOTHY ADDISONDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
5/21/17FENOFF, MELANIE LYNNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/17FENOFF, MELANIE LYNNCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/17FENOFF, MELANIE LYNNDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/17FENOFF, MELANIE LYNNDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/17MCELROY, JAMES ISAACASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/21/17WOODS, JACK THEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000RELEASED-UNSECURED BOND
5/21/17WOODS, JACK THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
5/21/17WOODS, JACK THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
5/21/17WOODS, JACK DRIVING WHILE PRIVLEGE IS CANCELED,SUSPENDED,REFUSED,REVOKEDRELEASED-UNSECURED BOND
5/21/17WOODS, JACK FAILING TO PERFORM REQUIRED ACT PERTAINING TO DRIVERS LICRELEASED-UNSECURED BOND
5/21/17WOODS, JACK DRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
5/21/17WOODS, JACK DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
5/21/17WOODS, JACK DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
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