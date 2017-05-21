Daily arrest report for May 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/20/17
|AHERN, SARA NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|BROSEKER, STEPHEN MICHAEL
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|BROSEKER, STEPHEN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|BROSEKER, STEPHEN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|COMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|CDS POSSESS/PURCHASE NONCONTROLLED SUBSTANCE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|FIREWORKS POSSESS WITHOUT PERMIT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|GERALD, ANDRE JEROME JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|GERALD, ANDRE JEROME JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|GERALD, ANDRE JEROME JR
|DRIVING VEH IN VIOLATION FO RESTRICTED LIC REQUIREMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|GERALD, ANDRE JEROME JR
|DRIVING WITH ALCOHOL IN BLOOD IN VIOLATION OF COURT ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|GERALD, ANDRE JEROME JR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/20/17
|JOHNSON, MICHAEL GENT
|CONTEMPT OF PRE-TRIAL
|HELD AT CCDC