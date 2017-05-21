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Daily arrest report for May 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/20/17AHERN, SARA NICOLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17BROSEKER, STEPHEN MICHAELMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17BROSEKER, STEPHEN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17BROSEKER, STEPHEN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHCOMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHCDS POSSESS/PURCHASE NONCONTROLLED SUBSTANCERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHFIREWORKS POSSESS WITHOUT PERMITRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17GERALD, ANDRE JEROME JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17GERALD, ANDRE JEROME JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17GERALD, ANDRE JEROME JRDRIVING VEH IN VIOLATION FO RESTRICTED LIC REQUIREMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17GERALD, ANDRE JEROME JRDRIVING WITH ALCOHOL IN BLOOD IN VIOLATION OF COURT ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17GERALD, ANDRE JEROME JRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/20/17JOHNSON, MICHAEL GENTCONTEMPT OF PRE-TRIALHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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