Daily arrest report for May 2, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/2/17
|BULL, RICHARD DONALD
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|5/2/17
|BULL, RICHARD DONALD
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|5/2/17
|BULL, RICHARD DONALD
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|5/2/17
|BULL, RICHARD DONALD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/2/17
|HYDE, MICHAEL JOHN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/2/17
|HYDE, MICHAEL JOHN
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/2/17
|LANG, LARRY LEROY
|ANIMAL RESTRAINT
|HELD AT CCDC
|5/2/17
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|RELEASED ON BOND
|5/2/17
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|RELEASED ON BOND
|5/2/17
|MULLINEAUX, CRAIG
|ARSON/THREAT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/2/17
|ROBINSON, SEAN MATTHEU
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|5/2/17
|SCHRELL, STEPHEN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/2/17
|SCHRELL, STEPHEN MICHAEL
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE