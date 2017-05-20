Daily arrest report for May 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/19/17
|BLIZZARD, JOSEPH SCOTT
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|5/19/17
|CLARK, DANIEL WILLARD
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|5/19/17
|EYLER, BRETT
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/19/17
|RATLIFF, LAUREN ANN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|5/19/17
|RATLIFF, LAUREN ANN
|CDS:OBTAIN BY FRAUD
|HELD AT CCDC
|5/19/17
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/19/17
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|CDS POSSESS/PURCHASE NONCONTROLLED SUBSTANCE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/19/17
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/19/17
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|CDS POSSESS PACKAGING MATERIALS MANUFACTURE, DISTRIBUTION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/19/17
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/19/17
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/19/17
|REIFEL, SHAYNA MICHELLE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/19/17
|RHOTEN, BRUCE EUGENE JR
|STALKING
|HELD AT CCDC
|5/19/17
|WEISHAAR, ANTHONY SCOTT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/19/17
|WEISHAAR, ANTHONY SCOTT
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/19/17
|WEISHAAR, ANTHONY SCOTT
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/19/17
|WEISHAAR, ANTHONY SCOTT
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/19/17
|WEISHAAR, ANTHONY SCOTT
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE