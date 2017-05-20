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Daily arrest report for May 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/19/17BLIZZARD, JOSEPH SCOTTVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
5/19/17CLARK, DANIEL WILLARDATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPHELD AT CCDC
5/19/17EYLER, BRETTVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/19/17RATLIFF, LAUREN ANNTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
5/19/17RATLIFF, LAUREN ANNCDS:OBTAIN BY FRAUDHELD AT CCDC
5/19/17REIFEL, SHAYNA MICHELLECDS:POSS W/INTENT DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
5/19/17REIFEL, SHAYNA MICHELLECDS POSSESS/PURCHASE NONCONTROLLED SUBSTANCERELEASED-UNSECURED BOND
5/19/17REIFEL, SHAYNA MICHELLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/19/17REIFEL, SHAYNA MICHELLECDS POSSESS PACKAGING MATERIALS MANUFACTURE, DISTRIBUTIONRELEASED-UNSECURED BOND
5/19/17REIFEL, SHAYNA MICHELLEPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETRELEASED-UNSECURED BOND
5/19/17REIFEL, SHAYNA MICHELLEPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-UNSECURED BOND
5/19/17REIFEL, SHAYNA MICHELLECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/19/17RHOTEN, BRUCE EUGENE JRSTALKINGHELD AT CCDC
5/19/17WEISHAAR, ANTHONY SCOTTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/19/17WEISHAAR, ANTHONY SCOTTDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/19/17WEISHAAR, ANTHONY SCOTTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/19/17WEISHAAR, ANTHONY SCOTTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/19/17WEISHAAR, ANTHONY SCOTTDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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